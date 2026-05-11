Europa "tar grep" ved å bli enige om sanksjoner mot israelske bosetterorganisasjoner som har etablert seg ulovlig på Vestbredden

EU kan endelig slutte rekkene og presentere en solid, samlet front i utenrikspolitikken når det gjelder konflikten mellom Israel og Gaza. EUs utenriksministre har blitt enige om sanksjoner mot israelske enkeltpersoner og også mot bosetterorganisasjoner som i dag okkuperer Vestbredden, Libanon og Gaza med makt.

Ifølge Reuters har sanksjonspakken stått på den europeiske utenrikspolitiske agendaen i lengre tid, men den har i flere måneder vært blokkert av den forrige ungarske regjeringen, ledet av Viktor Orbán, som tapte valget i forrige måned. Nå som vetoretten er opphevet, og i samsvar med europeisk lovgivning, "er det på tide å gå fra stillstand til handling", som EUs utenrikspolitiske sjef, Kaja Kallas, uttrykte det.

Israels utenriksminister Gideon Saar uttalte på X at EU hadde "vilkårlig og politisk valgt å innføre sanksjoner mot israelske borgere og enheter på grunn av deres politiske synspunkter og uten noe som helst grunnlag".

"Like opprørende er den uakseptable sammenligningen som EU har bestemt seg for å trekke mellom israelske borgere og Hamas-terrorister. Dette er en fullstendig forvrengt moralsk ekvivalens," la han til.

Europeiske regjeringer har uttrykt bekymring over økningen i rapporter om vold fra bosettere mot palestinere på Vestbredden.