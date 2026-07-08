Europa trapper opp kampen mot fravær, ettersom kostnadene blir «uholdbare

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Det har vært en heftig debatt en stund, men nå er temaet enda mer aktuelt etter at Tyskland i forrige uke kunngjorde en strengere holdning til fravær, og nå deltar begge sider av det spanske politiske landskapet i diskusjonen med ulike synspunkter og tilnærminger til det som er et voksende problem i Europa.

På den ene siden forbereder Spania seg på strengere overvåking av gjentatt sykefravær. Etter å ha fått råd fra finansovervåkingsorganet AIReF planlegger Pedro Sánchez’ regjering å skjerpe tilsynet med arbeidstakere som tar to eller flere sykemeldinger i løpet av et år. Dette kommer etter at antallet tilfeller av midlertidig arbeidsuførhet har økt med nesten 60 % siden 2017.

På den andre siden ønsker opposisjonspartiet PP en mye strengere tilnærming. Partileder Alberto Núñez Feijóo har kalt fraværet en «kreftsvulst» og sier at hvis han kommer til makten (med neste valg planlagt til neste år), vil han arbeide for en reform for å redusere lønn og ytelser for fraværende arbeidstakere, «med eller uten» enighet fra fagforeninger og arbeidsgivere, noe som har skapt stor kontrovers i landet.

Kjernen i striden er hva som ligger bak denne betydelige økningen. Arbeidsgivere og PP peker på kostnader, påstått misbruk/svindel og bedriftenes begrensede mulighet til å bestride tvilsomme sykemeldinger, mens fagforeningene og regjeringen hevder at økningen henger sammen med et overbelastet helsevesen, en aldrende arbeidsstyrke og psykiske helseproblemer etter pandemien, ikke bare svindel. Kontroversen handler også om hvordan tallene presenteres og formidles offentlig. Kritikere sier at det å blande sykefravær, betalt permisjon og andre godkjente fravær under samme betegnelse «fravær» forvrenger debatten og risikerer å behandle legitim sykdom som tjenestefeil.

Selv om Spania skiller seg ut i Europa, er det ikke fordi bedriftene bærer den tyngste byrden når det gjelder sykefravær. Spanske arbeidsgivere dekker for tiden 12 dager med ordinær sykefravær, langt mindre enn bedrifter i Belgia (rundt 30 dager), Tyskland (seks uker), Østerrike (opptil 12 uker) eller Nederland, hvor arbeidsgivere kan betale 70 % av lønnen i opptil to år. Disse 12 dagene omfatter imidlertid både lønn og trygdeavgifter, noe som betyr at arbeidsgivere fortsatt kan måtte betale sistnevnte sammen med tillegg i henhold til tariffavtaler for hele sykefraværsperioden. Dette er grunnen til at næringslivsorganisasjoner hevder at de reelle kostnadene strekker seg langt utover disse 12 dagene. Til slutt øker sykefraværet i hele EU, men Spanias fraværsrate på grunn av arbeidsuførhet er høyere enn gjennomsnittet i unionen: 4,5 % i 2024, sammenlignet med 2,5 % i hele EU.

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Kilder: 1, 2, 3.