HQ

Å styre verden er ingen enkel oppgave. I Paradox' femte spill i Europa Universalis-sagaen er dette ansvaret overlatt til deg. Du får sjansen til å velge et land og følge med på en reise fra 1300-tallet til tiden for de store revolusjonene i Europa på 1800-tallet. Det finnes hundrevis av land å velge mellom over hele verden. Den vanskeligste delen av spillet er faktisk å finne en nasjon å starte med. For å hjelpe deg finnes det en liste med anbefalte land som utforsker én av tre ulike spillstiler. Hvis du vil prøve en ekspansjonistisk nasjon, er Castilla ditt valg, hvis du vil prøve diplomati, er kanskje Norge ditt land, og hvis det ikke fungerer, er kanskje det handelsfokuserte Nederland et alternativ.

Valget av nasjon er ganske viktig, ettersom noen land befinner seg direkte i en variant av et korstog, kjemper for sin overlevelse, er i ferd med å miste sin leder og risikere borgerkrig eller er i ferd med å havne i en større internasjonal konflikt. Det lærte jeg etter å ha valgt England, som ganske snart havner i hundreårskrigen med Frankrike. Du kan selvfølgelig unngå dette, siden du ikke trenger å ta den historiske ruten. Et annet eksempel er de tyske ridderne, som er i krig med storhertugdømmet Litauen helt i starten av tittelen. Jeg fant ingen alternativer for å justere startdatoen, så du må tenke litt avhengig av hvor erfaren du er med disse spillene.

Grafikken er et høydepunkt. Jeg liker de malte bakgrunnsbildene i innlastingssekvensene.

Er det noe Paradox er gode på, så er det å skape levende, dynamiske verdener i et strategiformat. Det er alltid noe å gjøre, og du må virkelig velge med omhu hvordan du bruker ressursene dine. Europa Universalis V er ikke et enkelt spill. Det er mulig å få et raskt overblikk, men for å virkelig mestre spillet må du fordype deg i et mangfold av spillsystemer, som i sin tur er avhengige av andre systemer og interagerer kontinuerlig. Det er et komplekst maskineri som driver spillverdenen fremover mot sin endelige destinasjon. De viktigste aspektene å holde øye med er diplomati, forskning, militær, økonomi og utforskning.

Dette er en annonse:

Diplomati er et av mine favorittverktøy i spillet. Du har ikke uendelig mange diplomater, og det koster penger å generere flere. Det er ditt valg hvilke land du vil øke relasjonene med, hvilke du vil spionere på og dermed skape ulike former for Casus Belli. Hvem du vil handle med, og hvordan du vil navigere i verden. Dette er spørsmål du må ta stilling til i løpet av kampanjen. Du må også ta hensyn til mektige organisasjoner som kan skape konflikter med deg eller påvirke deg på andre måter. Et eksempel på dette er den katolske kirken eller Det hellige romerske riket, som lar medlemslandene stemme over korstog, kriger, lover og mye mer.

Opplæringsmodusen er grunnleggende og ikke spesielt imponerende. Mitt råd til de som er nye og usikre, er å se videoer på nettet og eksperimentere på egen hånd.

Organisasjoner kan være mektige, og du må ta hensyn til disse ettersom de kan omfatte mange stater og påvirke deg direkte. Du kan selvfølgelig forlate disse hvis du vil, men noen av dem har kostnader som ustabilitet og krig. Avhengig av hvilket land du velger, ser de litt forskjellige ut og har ulike formål. Hvis du velger å spille som en nasjon i Asia, Afrika eller Amerika, vil de ha andre organisasjoner enn de du først møter i Europa. Du kan også finne dine egne varianter som vedtar lover om gjensidig forsvar.

Det er tre viktige faktorer når du snakker med en annen stat. Tillit, relasjoner og tjenester. De to første styres av valg på kampanjekartet, beslutninger, hvilke rivaler du har, teknologi, kultur, religion og mye mer. Det siste er mer avhengig av at du bruker diplomater til å generere gjensidige tjenester. Med disse kan du få stater til å gjøre ting som er til fordel for deg eller en alliert. Systemet er fleksibelt og vil til en viss grad være gjenkjennelig fra det fjerde Europa Universalis. Jeg liker at det er ganske enkelt å se hva som påvirker tallene. Du har mange muligheter, som å skape allianser, fagforeninger, blokader, be om bosettere fra et annet land og mye mer. Listen over hva du kan gjøre med dette systemet er omfattende.

Dette er en annonse:

Dessverre er ikke alltid pennen sterkere enn sverdet, og noen ganger trenger du fortsatt sverdet. Til å begynne med har du styrkene dine som du kaller inn for å kjempe for kongen. De er utrente og representerer middelalderens måte å krige på. Pansrede, veltrente stående hærer er dyre og ikke like kostnadseffektive. I løpet av spillets tidsramme vil dette selvsagt endre seg, og styrkene dine vil bli erstattet med mer profesjonelle alternativer og flere leiesoldater. Troppene og skipene dine kan selvfølgelig ledes av generaler, og hver hær er delt inn i regimenter. Du kan justere dette litt for å få bedre resultater i kampene. De kan også utføre spesifikke oppgaver. Båter kan forsyne tropper med mat, transportere soldater og blokkere havner. Tropper på land kan brenne ned bakken, beleire og erobre områder. De kan også sette opp leirer og andre ting som er gunstige for din fremrykning.

Akkurat som du er vant til, vinner du ikke en krig ved å innta en by eller beseire en fiendtlig styrke. Du vinner heller ved å oppfylle målene du har satt deg for krigen. Dette er et casus belli, som du skaper takket være spioner eller ved hjelp av godset ditt i administrasjonsvisningen. Systemet ligner på tidligere titler i serien. Det fungerer bra fordi det ikke gir deg total kontroll på en gang. Det tvinger deg til å bruke flere spillsystemer for å nå målene dine. Hvis du ikke bruker en casus belli, vil du bli straffet diplomatisk og risikere nabolandenes vrede. Diplomati kan gi deg gode grunner til å starte en krig, et sterkt militær kan gi deg muligheten til å vinne krigen, og en god økonomi gjør at du kan fortsette krigene og betale styrkene dine.

Det er mange stater, og filtre kan hjelpe deg med å få en bedre oversikt.

Landets økonomi er en av hjørnesteinene for ikke å tape spillet. Du er ikke en person som i Crusader Kings, men du spiller som et land. En av de store nyhetene denne gangen er et mer robust handelssystem med markeder som endrer seg dynamisk avhengig av hvor varer selges og kjøpes. Århundrer med endringer på kampanjekartet kan endre flere faktorer, for eksempel teknologi, og en smart leder lar nasjonen sin kontrollere verdenshandelen. Det er også mulighet for å lage tollsystemer og lignende. Jeg kjente umiddelbart igjen deler av spillestilen min fra Victoria III. Selv om Paradox ikke har bygget en så dyp økonomisk simulering, er den likevel imponerende.

Hvis du kan se bort fra at visse varer noen ganger blir tryllet frem, er det et komplekst og dypt system. Ressurser utvinnes, brukes av innbyggerne dine til å produsere varer via bygninger, og deretter selges disse på markeder. Du kan styre både eksport og import og dekke innbyggernes behov i detalj. Du har ganske stor frihet til å etablere egne markeder, blokkere andre og indirekte påvirke tredjepartsland eller kontrollere varetilførselen. Du kan bruke handelssystemet som et kraftfullt verktøy i din streben etter å bli en dominerende supermakt, og når industrialiseringen nærmer seg, blir dette enda mer merkbart.

Noen systemer er ikke like åpenbare, men formes av valgene dine på kampanjekartet.

Nye funksjoner på alle områder som serien tradisjonelt har tilbudt, har gjort at jeg har måttet lære mye på nytt. Det kan være aspekter ved krigføring som at tropper dør permanent. Eller hvordan du må balansere kravene fra stendene, gledene og privilegiene deres. Et annet eksempel er muligheten kongens rådgivere har til å utføre spesifikke og mektige oppdrag. En annen interessant endring er fokuset på kontroll. Dette tallet avgjør hvor mye verdi du får ut av hvert område. Et høyere område betyr mer penger. Ved hjelp av veier, rådgivere og teknologi kan du øke verdien. Og da har jeg ikke engang nevnt værsystemet, at soldater kan dø hvis de står på is når snøen smelter om våren, oppdragssystemet som fungerer som et sekundært teknologitre, ikke helt ulikt systemet i Imperator: Rome. Eller det massive nye teknologitreet som er delt opp over tidsperioder og tilpasset din stat.

Selv om datamaskinen denne gangen ikke er den smarteste motstanderen jeg har møtt i et strategispill, er den bra nok for meg. Den gjør noen ganger feil med tropper i krig, diplomati og på andre måter. Et godt eksempel er at den ikke alltid bruker topografi eller døgnets timer på en god måte. Dette gjør at spilleren kan vinne selv umulige kamper. Hvis du har litt vanskeligheter med å akseptere mindre enn perfekte datamotstandere, kan dette være et minus for deg. Men det er selvfølgelig mulig å øke vanskelighetsgraden og spille i Iron Man-modus. De økte vanskelighetsgradene fungerer som de alltid gjør i strategispill. Datamaskinen får mer ressurser og du får mindre, den vil ikke navigere bedre i terrenget eller ta bedre beslutninger.

Du kan velge ett av tre temaer for oppdragene. Når du har valgt ett, velger du oppdragene og fullfører dem. Hvert oppdrag er oppført i et teknologitre, og når du har fullført det, får du en belønning.

Til tross for noen problemer liker jeg Europa Universalis V og de mange samvirkende systemene. De skaper en kompleks og vanskelig opplevelse, som du ikke kan få noe annet sted. Det er ikke sikkert at ditt felttog som kongeriket Castilla eller Aragon fører til et Spania, men en annen bystat. Tyskland blir kanskje aldri dannet, og England overtar Frankrike. Mulighetene er enorme for å få en ikke-historisk opplevelse, men du kan også sette datamaskinen til å spille historisk. Det finnes også skjulte land som kan skapes gjennom opprør og borgerkriger. Det eneste alternativet jeg virkelig savner, er muligheten til å endre startdatoen.

Jeg liker mulighetene til å eksperimentere med situasjoner man alltid har lurt på, og hva som kunne ha skjedd hvis historien hadde tatt en annen retning. En av de viktigste hendelsene i Europa skjer i forbindelse med oppdagelsen av Nord- og Sør-Amerika og starten på den industrielle revolusjonen. Alt dette kan du forholde deg til. Men du trenger ikke kolonisere halve verden eller erobre den. Spillet slutter når du vil at det skal slutte, og det er du som styrer landet ditt, ingen andre. Selv om kampanjen har et sluttår, kan du fortsatt spille hvis du vil, selv om du sitter fast i 1800-tallets teknologi. Hvis du vil ha en etterfølgende opplevelse, kan du prøve Victoria III, med sin ambisiøse økonomiske simulering.

Det finnes tabeller, lister, statistikk og alt du kan ønske deg hvis du vil se på det. Det er også mulig å sortere i ulike kategorier.

Jeg spilte flere kampanjer som flere land. Jeg prøvde også noen merkelige startnasjoner på andre kontinenter. Det er helt klart at mange av disse ikke er helt ferdig utviklet innholdsmessig ennå. Fokuset ligger på de europeiske stormaktene. Det er imidlertid fullt mulig å ha underholdende kampanjer med mindre statsdannelser. Et av favorittlandene mine til å begynne med var Den gylne horde. Det vanskelige med denne fraksjonen er at den er i ferd med å kollapse hvis du ikke er dyktig. Et annet morsomt alternativ å prøve er Teutonic Knights. De er i full krig med storhertugdømmet Litauen, og hvis du spiller kortene dine feil, kan du tape kampanjen ganske raskt. Jeg likte også det bysantinske riket. Hvis du vil at de skal ha sitt historiske navn, kan du endre det i innstillingene. Deres utgangsposisjon på denne tiden er vanskelig å håndtere. Japan og Kina er også interessante å teste i denne tidsperioden. Japan er relativt fredelig og rolig i starten av kampanjen.

Mitt forslag er å la spillet veilede deg i begynnelsen. Velg et av de anbefalte landene og følg med i treningsmodusen, som dessverre, akkurat som sine forgjengere, er litt røff. Paradox velger fortsatt å veilede deg i hvordan du styrer med mus og tastatur, og forklarer deretter hva systemene er. Du får imidlertid ingen hjelp til hvordan du skal gjøre ting i spillet. Dette er noe jeg ofte reagerer på når jeg spiller strategispill. Det innebygde leksikonet er omfattende, men det forklarer ikke hvordan du skal gjøre de tingene spillet forteller deg om. Hvordan du bosetter en provins, eller hvordan du får en annen stat til å sende nybyggere til deg. Noen ting er lettere å finne ut av enn andre, men jeg synes de burde legge dette til i spillets leksikon.

Teknologitreet er mer omfattende enn vi er vant til. Det er delt inn i ulike tidsperioder, og hver tidsperiode har sitt eget omfattende teknologitre.

Jeg synes imidlertid brukergrensesnittet er bra, og muligheten til å feste ting man synes er viktige på høyre side gjør det enklere. Det er også sjelden at noe er skjult i undermenyer, noe Paradox har forbedret med de nyere titlene. Dette og fanene øverst på skjermen med viktig informasjon er flott. Mye av dette var med allerede i det fjerde spillet, og funksjonaliteten er god også i det femte. Antall kartmoduser har økt, og du har nå flere filtre å bruke. I noen menyer slås de tilhørende filtrene på automatisk, noe som bidrar til å få et bedre helhetsbilde av det du ønsker å se. Dette kan for eksempel være markeder, topografi, verdier i 3D eller fiender og allierte. Spillet inneholder også aspekter som folkevandringer og migrasjoner, og kartfiltersystemet kan bidra til å fremheve dette.

På den tekniske siden flyter spillet litt ujevnt. Det er ganske krevende og flyter ikke alltid perfekt. Dette er spesielt merkbart når du kjører det med høyere innstillinger. Spillet henger ikke alltid med på grunn av alle beregningene og andre ting i bakgrunnen. Jeg opplevde noe etterslep. Det kan føles litt tregt når det skjer mye i verden, men dette er ikke et actionspill, og det har ikke så stor innvirkning på spillingen. Et annet aspekt som ikke påvirker tittelen så mye, er musikken. Den er akkurat som i den fjerde, veldig bra, helt til du hører den litt for ofte og slår på ditt eget lydspor. Verden er imidlertid pent gjengitt, og jeg liker alle detaljene på kartet når du zoomer inn. Det er hovedsakelig variasjonen i byenes utseende og troppenes utseende som er min kritikk av det visuelle. Kjenner jeg Paradox rett, er dette noe vi må betale for etter lansering.

Verdenskartet er ganske tomt i 1337. Men verden er ditt lerret å male over når du får muligheten til å utforske verden og kolonisere uoppdagede steder.

Spørsmålet du som har lest så langt stiller deg selv, er om dette er verdt tiden din. Mitt svar er utvilsomt ja, hvis du liker storslåtte strategispill. Bortsett fra små ytelsesproblemer, tilbys du en vakker gjenskapelse av vår verden i år 1337 og fremover. Europa Universalis tilbyr deg en levende, dynamisk og kompleks verden. I motsetning til for eksempel Hearts of Iron IV er det svært lite dødtid, du har alltid noe å gjøre i dette spillet. Du sitter aldri og venter på den store krigen, men du gjør ting hele tiden. Enten du bygger veier, spionnettverk, utstyrer flåten din, skaper markeder, importerer varer eller bygger katedraler i byene. Mellom turene blir du matet av hendelser, både historiske og situasjonsbestemte. Alt dette og mye mer gjør at du alltid har noe å forholde deg til. Jeg øker ofte hastigheten i disse titlene, men i det femte har jeg vært nødt til å senke hastigheten av den grunn.

Jeg synes kjernen i Europa Universalis V er fryktelig imponerende. Europa Universalis har aldri vært så komplekst, enkelt å spille og med mulighet for å automatisere deler av spillet som man ikke ønsker å forholde seg til. Sistnevnte funksjon mangler noen konfigurerbare alternativer for datamaskinen, som kontrollerer hva du har automatisert. Til tross for små ytelsesproblemer, manglende innstillinger i kampanjemodus og en datamotstander som ikke alltid imponerer, er dette uten tvil min favoritt i serien. Det er utallige spillsystemer og ting jeg ikke har hatt tid til å si min mening om i denne anmeldelsen. Hele opplevelsen er imidlertid veldig bra, og jeg ser frem til fortsettelsen med oppdateringer og utvidelser. Dette er litt dypere, litt mer komplekst og gir deg kraftige verktøy du kan bruke til å navigere, påvirke og endre historiens gang. Hvis du likte forgjengeren eller er nysgjerrig på den femte iterasjonen, kan jeg anbefale dette på det varmeste.