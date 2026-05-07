Det bysantinske riket, eller det østromerske riket, er noe som har fascinert meg i mange år. Det er en av de siste restene av den antikke verden. Vi vet at dette riket falt, og at de siste byene ble erobret på 1400-tallet. Det er denne tilstanden jeg har hatt gleden av å prøve ut i den nedlastbare innholdspakken Europa Universalis V, Fate of the Phoenix. La meg informere deg om at dette først og fremst endrer en nasjon som allerede er spillbar. Du vil ikke se gjennomgripende forbedringer for mange av de andre imperiene i grunnspillet. Fokuset i denne anmeldelsen er på forbedringene som er lagt til, og disse påvirker det bysantinske riket på godt og vondt.

Jeg elsker kartlag, og det er så mange i dette spillet at du kan bla gjennom dem akkurat som sidene i en bok.

Jeg har ikke turt å spille en hel kampanje som denne nasjonen i grunnspillet, fordi det som regel er så brutalt vanskelig. I den fjerde delen tok det en god stund før jeg knekte koden og kom meg til slutten. I det spillet ble opplevelsen betydelig forbedret av den tilhørende nedlastbare innholdspakken. I den femte delen er det en helt annen opplevelse. Grunnspillet er ganske annerledes enn spillelementene i den fjerde delen, og noe mer komplekst. Det er på dette grunnlaget at dette nedlastbare innholdet bygger på forskjellige funksjoner. Som du vet, likte jeg grunnspillet så godt at jeg ga det en nier i anmeldelsen min. Det er en vurdering jeg fortsatt står ved. Derfor har jeg lengtet etter litt mer innhold, og dette er et typisk tidlig stykke ekstrainnhold for serien.

Spillet ser veldig bra ut og er sannsynligvis det flotteste i sin sjanger.

Fate of the Phoenix er den første nye innholdsoppdateringen som utvider det østromerske riket med nye hendelser, et forbedret religionssystem, nye måter å forme imperiet på og tematiske endringer. Den tydeligste dikotomien som oppstår mens du spiller, er konflikten mellom nye og gamle ideer. Vil du at imperiet ditt skal forbli mer romersk med gresk innflytelse, eller vil du at det skal bli mer i tråd med vestlige verdier og den katolske grenen av kristendommen? Du står hele tiden overfor valg om reformer, endringer eller bevaring, og dette er fascinerende i et historisk perspektiv. Flere av valgene dine har også en indikator som viser hva den historiske motparten valgte å gjøre. Men hvis du ønsker det, kan du ignorere dette og gjøre dine egne valg. I ettertid vet vi at det historiske Østromerriket ikke alltid tok de riktige valgene.

Det vanskeligste, og kanskje mest givende, er å prøve å overleve i over hundre år. Du blir satt i en skikkelig knipe helt fra starten av, med dårlig legitimitet, enorm gjeld, naturkatastrofer som har rammet deler av riket, og ulike godser som nekter å betale skatt på grunn av byråkratiske regler innført av tidligere ledere. Hvis du vil fjerne disse, må du betale enorme summer, og det har du ikke mye av i starten av spillet. Mye av åpningstiden går med til å ta dårlige valg i stedet for enda dårligere alternativer og forsøke å snu den nedadgående spiralen. Det er nemlig nesten ingenting som fungerer bra, bortsett fra at du har relativt sterke hærer og flåter i starten. Du har også et stort potensial til å bygge opp enda sterkere styrker, slik at du kan gjenvinne det falne kongeriket ditt.

Det nye systemet for den ortodokse kirken er virkelig godt gjennomført. Det finnes også et system for den eldre romerske religionen.

Jeg bestemte meg tidlig for å fokusere på å bygge legitimitet, stabilitet og kontroll. Jeg forsøkte også å annektere Epirus og håndtere de voksende truslene rundt om i verden. Ganske snart kidnapper en rival en tronarving og forsøker å gjøre Epirus uavhengig igjen. Dette resulterer i en konflikt som jeg til slutt vinner, men kort tid etter står jeg overfor en ganske mektig koalisjon ledet av Det osmanske riket, og jeg taper ganske raskt. Freden som følger kaster meg inn i en uholdbar spiral av gjeld og mer krig. Det tok meg et par forsøk før jeg fant en strategi der jeg klarte å vokse litt. Det gjorde igjen at jeg kunne begynne å gjøre ting som å skape konflikter jeg ville ha og kreve penger, betale ned gjeld og begynne å fjerne de elendige privilegiene stendene har. Jeg prøver også å endre statsreligionen i riket og erstatte den ortodokse troen med de eldre gudene. De er imidlertid ikke like utviklet i denne utvidelsen som konflikten mellom katolisismen og den ortodokse kirken; du kan bokstavelig talt løse skismaet og forene de ulike grenene av kristendommen hvis du er dyktig. Jeg synes imidlertid polyteisme er mer interessant enn monoteisme. Jeg har imidlertid prøvd ut flere religioner.

Paradox har vevd sammen valg, enhetstyper, kosmetiske, kulturelle og religiøse elementer på en god måte, slik at man selv kan bestemme hva man vil gjøre. Jeg vil imidlertid understreke at dette er vanskelig; hvis du ikke har grunnleggende kunnskaper om spillet, tror jeg ikke engang du bør prøve deg på Det bysantinske riket og denne pakken, med mindre du ofte spiller som kristne ortodokse stater. På den annen side, hvis du har spilt en stund og gjør det ganske bra med andre nasjoner, er dette verdt tiden din. Jeg synes Bysants har en spennende utgangsposisjon og en fantastisk geografisk plassering. Du kan kontrollere handelen, bekjempe pirater og ekspandere sakte i ulike retninger. Etter hvert vil svartedauden, kolonialismen og mye annet påvirke deg. Du vil helt sikkert også ta stilling til om du skal handle med Kina, for handel er livsviktig.

Hendelser og karakterdrevne øyeblikk er vanlige og gir litt mer narrativ dybde til opplevelsen.

En av mine favoritthistorier fra det bysantinske riket handler om hvordan to ortodokse munker skal ha smuglet ut silkeormeegg og bidratt til å etablere silkeproduksjon i hjemlandet sitt. Denne historien er sannsynligvis ikke sann, og det spekuleres i om munkene faktisk befant seg i India. Det er slike ting som gjør det spennende, for du kan selv bestemme hva du skal handle med og hvilke ressurser du skal investere i. På et eller annet tidspunkt må du prioritere og ta valg. Imperiet er på randen av kollaps, og hvor skal du bruke de dyrebare pengene og ressursene dine? Handel og/eller diplomati kan være én vei å gå, krig en annen. Men du kan ikke gjøre alt på en gang, og det ble ekstremt tydelig for meg da jeg testet nettopp dette aspektet. Du trenger en gjennomtenkt strategi. På mange måter minner det meg litt om Total War: Attila-kampanjen som det vestromerske riket. Akkurat som i den kampanjen måtte du ødelegge, rive ned, omgruppere og restrukturere imperiet ditt hvis du skulle ha noen sjanse til å overleve. I Europa Universalis V slipper du imidlertid å møte Attila og hans hunere, men må i stedet forholde deg til restene av det mongolske riket hvis de angriper deg.

Jeg skal ikke røpe for mye i denne anmeldelsen, men jeg synes hendelsene er interessante, gir deg valgmuligheter og kan hjelpe deg med å forme nasjonen du spiller som. De er også pent vevd inn i beslutninger du kan ta om du vil bygge en moderne by eller bevare den gamle. Den balansegangen er en like stor utfordring som alt annet i spillet. Hvis du klarer å overleve de første hundre årene, gir noen av hendelsene ganske betydelige bonuser. Jeg brukte imidlertid verktøykassen mer når jeg spilte som bysantinerne enn med mange andre nasjoner. Du må vurdere de økonomiske mulighetene dine, identifisere hvilke diplomatiske veier som kan være fordelaktige, og finne ut hvordan du skal gjenvinne det tapte imperiet ditt. Det blir en mye enklere kampanje når du har betalt gjelden din, snudd de økonomiske tapene dine og har styrker som er i stand til å avverge fiender i alle retninger. Militært sett blir denne nasjonen ekstremt mektig med sine teknologier og unike enhetstyper.

Å håndtere alt som går galt er en heltidsjobb.

Teknisk sett er ikke dette noe dårligere enn grunnspillet, og jeg har hatt det relativt bra med det. Det er mikroforsinkelser når du klikker på provinser og når det skjer mye på en gang. Jeg har også oppdaget en og annen visuell glitch og en og annen spillfeil med tekstforklaringer. Det har ikke plaget meg nevneverdig, men det kan påvirke svakere datasystemer enn mitt. Den nye musikken er ganske bra, og jeg har alltid elsket musikken i denne spillserien. Det er feiende flotte, velkomponerte låter som smelter sammen med alt annet. I den femte utgaven finnes det en hendig avspiller rett i brukergrensesnittet, slik at du kan velge hva du vil spille og ikke. Hvis du kan overse noen få tekniske problemer, er det en god utvidelse av en av spillets fraksjoner i denne nedlastbare innholdspakken.

Det mest givende med denne nedlastbare innholdspakken var å overleve lenger enn den historiske motstykket og løse historiske hendelser vi fortsatt lever med i dag, som splittelsen mellom den ortodokse og den katolske kirken. Jeg har hatt det ganske gøy med denne pakken, for jeg liker utfordringen ved å spille som dette riket. Jeg synes ikke Paradox burde gjøre opplevelsen enklere. Landene i spillet må være unike, med sine egne utfordringer og vanskelighetsgrader avhengig av hvor de befinner seg i 1300-tallet. Selv om de tekniske aspektene ikke har endret seg, er det fortsatt et solid spill i bunn og grunn, og dette nedlastbare innholdet gjør dette kongedømmet enda morsommere å spille som. Det er en av de vanskeligste, om ikke den vanskeligste, av de store nasjonene i spillet, og det krever tålmodighet, en plan og viljen til å tape hvis du skal ha glede av dette nye innholdet. Hvis du ikke føler deg trygg på det grunnleggende i spillet, bør du hoppe over dette til du føler deg tryggere. Hvis du er ute etter en utfordring eller bare ønsker å spille som det østromerske riket, er dette en utmerket pakke for nettopp det formålet, som jeg kan anbefale på det varmeste.

Det tar litt tid å få økonomien på rett kjøl igjen, men når du først har gjort det, begynner ting å se bedre ut.