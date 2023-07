Europa Universalis-fans "vil ha noe nytt, men liker det de har"

HQ

Sonia Linares kom fra en lang fartstid i EA til Paradox Interactive da utgiveren åpnet sitt syvende studio i form av Paradox Tinto i 2020. På Gamelab 2023 så vi tilbake på selskapets utvikling sammen med driftssjefen i videoen nedenfor.

"Vi jobber faktisk med en ny DLC", forteller Linares om det nye innholdet som skapes i Sitges. "Så det er så lite jeg kan fortelle deg, for vi ønsker å holde på hypen og hemmeligholdet til flere ting er avklart."

"Men ja, det kommer forhåpentligvis snart", fortsetter hun. "I år har vi også 10-årsjubileum for Europa Universalis IV. Så det kommer forhåpentligvis til å bli mange markedsføringsaktiviteter også."

Med en så langvarig satsing spurte vi Linares hvordan de klarer å holde på fellesskapet i så mange år, og hvor ofte de blir bedt om å gi ut en helt ny versjon, noe som selvsagt vil bety Europa Universalis V.

"Jeg mener, publikum og fansen er ganske splittet", forklarer hun. "Noen har i årevis bedt om flere og nye versjoner av Europa Universalis 4. Og de fortsetter å be om det. Andre igjen vet at når et spill lanseres, er det ikke helt ferdig i den forstand at det ikke kan sammenlignes med et spill som har vært ti år under utvikling. Så publikum og fansen er litt splittet. De vil ha noe nytt, men de liker det de har. Så jeg må si at jeg ikke har noe som helst ansvar for å holde fansen engasjert. Det er innholdsdesignerne, spilldirektøren [Johan Andersson] og resten av teamet som gjør en fantastisk jobb."

Faktisk har Europa Universalis IV fått "omtrent to DLC-er i året, og fansen er veldig, veldig fornøyd" siden studioet etablerte seg i Sitges. Hvis du vil vite mer om selskapets strandkultur og teamets størrelse og struktur, kan du se hele videoen ovenfor.