Europacupen for kvinner annonsert: Alt du trenger å vite om den nye UEFA-turneringen

UEFA utvider sine europeiske fotballturneringer for kvinner. Women 's Champions League har eksistert siden 2001 - opprinnelig bare kjent som UEFA Women's Cup - og får stadig mer mediedekning, og klubber som Olympique Lyonnais, Eintracht Frankfurt og FC Barcelona har etablert seg i den europeiske kvinneeliten.

Neste år vil flere kvinnelag få sjansen til å spille i Europa, takket være den nyopprettede UEFA Women's Europa Cup. Denne konkurransen, som ble annonsert for et år siden, vil offisielt lanseres i sesongen 2025/26, har UEFA bekreftet.

Den tilsvarer Europa League for menn. Navnet ble avslørt mandag: "'Europa' er allerede kjent som et begrep som assosieres med det andre nivået i europeisk klubbfotball, mens 'Cup' understreker den nye turneringens rene knockout-format", sier UEFA.

Hvordan fungerer UEFA Europa Cup

Det er flere detaljer å vite, inkludert utformingen av det nye trofeet og konkurransens merkevarebygging, som vil bli avslørt i 2025. Men så langt vet vi allerede at Europacupen for kvinner vil gå over seks runder: to kvalifiseringsrunder, åttendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og, overraskende nok, en finale med to kamper.

13 lag vil kjempe om Europa Cup: lagene på tredjeplass i den hjemlige ligaen fra forbund rangert som nummer 8-13 og lagene på andreplass fra forbund rangert som nummer 18-24 vil kvalifisere seg direkte til Europacupen for kvinner.

I motsetning til dagens Champions League for menn, der det ikke er noe nedrykk til Europa League, vil klubber som rykker ned i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League for kvinner, samt andre- og tredjeplasserte lag fra andre kvalifiseringsrunde, delta i Europacupen via et "fôringssystem".

Champions League for kvinner blir også omgjort

Å vinne Europacupen kvalifiserer automatisk klubben til den tredje kvalifiseringsrunden i mesterligaen for kvinner den påfølgende sesongen Champions League.

Og selve Women's Champions League har også blitt fornyet, med en ny ligafase i stedet for det tradisjonelle gruppespillet, på samme måte som for menn, men med færre klubber (18 lag). Etter ligafasen blir det et utslagsspill på samme måte som i herreturneringen, deretter kvartfinaler, semifinaler og finale (en enkelt kamp i dette tilfellet, i motsetning til Europa Cup).

Når man ser på resultatene i årets gruppespill, er det tydelig at det ikke er mange europeiske kvinneklubber som har nivå nok til å møte de store europeiske klubbene, som Lyon, Barcelona, Chelsea, Bayern, Arsenal ... så opprettelsen av en turnering på andre nivå vil helt sikkert styrke europeisk kvinnefotball og gi flere muligheter for klubbene til å vokse.