Europacupen, nå UEFA Champions League, fyller 70 år i dag

Sporting Clube de Portugal mot FK Partizan fra Beograd var den første kampen noensinne i Europacupen, det som i dag er kjent som UEFA Champions League. Og den fant sted 4. september 1955, for nøyaktig 70 år siden i dag. Den endte 3-3.

Den var naturligvis veldig forskjellig fra det vi kjenner i dag, og faktisk ble den født utenfor UEFA, som en idé av den franske avisen L'Équipe, kalt European Champion Clubs' Cup, med 16 deltakende lag, bare ett fra hvert land (ingen engelske), og de fleste av dem invitert ettersom de var de respektive vinnerne av hver av sine hjemlige ligaer, en ekte "Champions League", for å si det sånn.

Den første utgaven, i 1955-1956, ble vunnet av Real Madrid, som skulle vinne de fire neste. Benfica vant de to neste, og AC Milan og Inter Milan vant de tre neste. En engelsk klubb vant ikke turneringen før i 1968, Manchester United: Den skotske klubben Celtic vant den året før.

UEFA omdøpte turneringen til Champions League i 1992, men mange husker den fortsatt som Europacupen. Prestisjen som den høyeste utmerkelsen for en klubb i Europa er imidlertid fortsatt til stede, og Real Madrid er fortsatt den ledende klubben i turneringen, med 15 seire.

I dag består Champions League av 36 lag i sin nåværende form (debuterte i fjor), selv om UEFA også arrangerer to andre turneringer, Europa League og Conference League, med samme antall deltakere, for å sikre et større mangfold i lagene.