Europakommisjonen starter nye energiinitiativer for å øke selvforsyningsgraden

HQ

EU-kommisjonen har presentert sine første energiinitiativer for å øke investeringene i rene energiløsninger produsert på hjemmebane, styrke motstandskraften og senke energiprisene. Årsaken til alt dette er ganske klar: Europas avhengighet av import av fossilt brensel er en risiko i dagens geopolitiske kontekst, ifølge STT.

EUs strategi for små modulære reaktorer beskriver hvordan EU-land som bruker denne teknologien, som for eksempel Finland, kan starte driften av sine første SMR-anlegg tidlig på 2030-tallet. Strategien vil støtte industrien ved å fremskynde utviklingen og utplasseringen av små reaktorer, særlig gjennom den europeiske industrialliansen for SMR. Kommisjonen vurderer å bevilge ytterligere 200 millioner euro fra innovasjonsfondet til InvestEU-programmet frem til 2028. Dette vil gjøre det mulig for EU å støtte utplasseringen av de første kommersielle enhetene med innovativ kjernekraftteknologi gjennom risikodelingsgarantier.

Ifølge Kommisjonen må Europa gjennomføre en grunnleggende omlegging av energisystemet og infrastrukturen. Investeringsstrategien for ren energi vil bygge bro over gapet mellom den private kapitalen som er tilgjengelig i dag, og de investeringene som trengs. EU-kommisjonen gjennomfører denne strategien i nært samarbeid med Den europeiske investeringsbankgruppen, som vil støtte overgangen til ren energi med over 75 milliarder euro i løpet av de neste tre årene.

Etter å ha sagt alt dette, gjør Europakommisjonen det klart at Europas energisystem også må tjene innbyggerne. Det må med andre ord gi innbyggerne rimeligere energi og støtte de mest sårbare forbrukerne. Derfor har borgernes energipakke som mål å komme med konkrete forslag til hvordan man kan redusere energiregningene.

Verden er i endring, og det er klart at vi må endre oss i takt med den.