Europas energiavhengighet skifter fra Putin til Trump: Energileveranser kan bli brukt som pressmiddel

Europa har byttet ut en energiavhengighet med en annen, og har erstattet russisk gass med en sterk avhengighet av leveranser av flytende naturgass (LNG) fra USA, viser en ny studie (via The Guardian). Dette skiftet har gjort både EU og Storbritannia stadig mer utsatt for politisk press fra USAs president Donald Trump i en tid med økende transatlantiske spenninger.

Ifølge forskningen fra Clingendael-instituttet, Ecologic Institute og Norsk utenrikspolitisk institutt har importen av amerikansk LNG til EØS-området økt med 61 % i 2025 og er nesten fem ganger høyere enn i 2019. Amerikansk gass står nå for nesten 60 % av LNG-importen til EU, mens Storbritannia er avhengig av amerikanske leveranser for mer enn to tredjedeler av sin LNG-forsyning.

LNG-tankskip // Shutterstock

Forfatterne advarer om at denne avhengigheten innebærer en risiko ettersom Trump åpent omfavner en "energidominans"-strategi som behandler eksport som et verktøy for nasjonal makt. Trump har nylig truet europeiske allierte med toll på grunn av tvister med blant annet Grønland, noe som understreker bekymringen for at energiforsyninger kan bli brukt som pressmiddel. "Vi må erkjenne den nye virkeligheten med amerikansk energidominans", sier professor Kacper Szulecki, en av forfatterne bak studien.

Med gassreservene i EU på det laveste nivået på mange år, advarer ekspertene om at en kald vinter kombinert med politiske spenninger kan drive prisene kraftig opp. "Hvis vi får en kald vinter og et forverret forhold til USA, kan vi få en alvorlig energikrise i løpet av de kommende månedene", sier Szulecki.

Rapporten konkluderer med at Europa har få alternativer på kort sikt, men argumenterer for at den langsiktige løsningen ligger i å akselerere investeringene i innenlandsk fornybar energi. Uten dette, sier forskerne, vil gasseksporten fortsette å fungere som et mektig instrument for geopolitisk innflytelse...