Europas hav kan være for stille for liv

Jupiters måne Europa har lenge vært et av de mest fristende målene i jakten på utenomjordisk liv, takket være det enorme havet som skjuler seg under den iskalde skorpen. Men en ny studie tyder på at dette havet kan være langt mindre gjestfritt enn forskerne en gang håpet.

Forskere som har modellert Europas indre, konkluderer med at den steinete havbunnen sannsynligvis er for stiv til å støtte tektonisk eller vulkansk aktivitet, prosesser som på jorden driver frem kjemiske reaksjoner som er avgjørende for liv. Uten sprekker, forkastninger eller undervannsvulkanisme vil månehavet slite med å generere næringsstoffene og energien mikrobene trenger for å overleve.

På jorden tror man at livet har oppstått rundt hydrotermiske skorsteiner, der varme og kjemi samvirker på havbunnen. Studien, som er publisert i Nature Communications, argumenterer for at Europa sannsynligvis mangler slike funksjoner i dag, noe som gjør dyphavet til et stort sett inert miljø.

Funnene kompliserer, men avslutter ikke søket. NASAs Europa Clipper-sonde, som ble skutt opp i 2024, er på vei til å starte nærflyvninger i 2031, på jakt etter tegn på at Europas skjulte hav fortsatt kan overraske forskerne, eller at det en gang kan ha vært i live for milliarder av år siden, før den indre motoren ble nedkjølt.