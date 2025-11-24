Europas motforslag til Trumps 28-punktsplan for å få slutt på krigen i Ukraina: Les hele dokumentet her

HQ

Europeiske regjeringer har utarbeidet et punktvis motforslag til Trumps fredsplan, der de tilbyr et alternativt rammeverk som opprettholder Kievs suverenitet, samtidig som de avviser flere elementer som anses som for gunstige for Moskva. Dokumentet (via Reuters), som er utarbeidet av Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tar utgangspunkt i Trumps 28-punktsplan, men innfører betydelige endringer, blant annet strengere sikkerhetsgarantier, et høyere troppetak for Ukraina og en annen tilnærming til territoriale spørsmål. Hvis du vil vite mer...

Les hele dokumentet her:

1. Ukrainas suverenitet skal bekreftes på nytt.

2. Det vil bli inngått en total og fullstendig ikke-angrepsavtale mellom Russland og Ukraina og NATO. Alle uklarheter fra de siste 30 årene vil bli løst.

3. (Punkt 3 i USAs plan er slettet. I et utkast til planen som Reuters har sett, står det "Det vil være en forventning om at Russland ikke vil invadere sine naboer, og at NATO ikke vil ekspandere ytterligere").

4. Etter at en fredsavtale er undertegnet, vil en dialog mellom Russland og NATO innkalles for å ta opp alle sikkerhetsproblemer og skape et deeskalerende miljø for å sikre global sikkerhet og øke muligheten for konnektivitet og fremtidige økonomiske muligheter.

5. Ukraina vil motta robuste sikkerhetsgarantier.

6. Størrelsen på Ukrainas militære styrker skal begrenses til 800 000 i fredstid.

7. Ukrainas inntreden i NATO avhenger av konsensus blant NATO-medlemmene, noe som ikke eksisterer.

8. NATO går med på å ikke permanent stasjonere tropper under sin kommando i Ukraina i fredstid.

9. NATOs jagerfly vil bli stasjonert i Polen.

10. Amerikansk garanti som gjenspeiler artikkel 5.



USA skal motta kompensasjon for garantien.



Hvis Ukraina invaderer Russland, mister landet garantien.



Hvis Russland invaderer Ukraina, vil alle globale sanksjoner bli gjenopprettet, og enhver form for anerkjennelse av det nye territoriet og alle andre fordeler fra denne avtalen vil bli trukket tilbake, i tillegg til en robust koordinert militær respons.



11. Ukraina er kvalifisert for EU-medlemskap og vil få kortsiktig foretrukket markedsadgang til Europa mens dette vurderes.

12. Robust global gjenoppbyggingspakke for Ukraina, inkludert, men ikke begrenset til :



Opprettelse av et ukrainsk utviklingsfond for å investere i vekstindustrier, inkludert teknologi, datasentre og Al-innsats.



USA vil samarbeide med Ukraina om å gjenopprette, utvide, modernisere og drive Ukrainas gassinfrastruktur, som omfatter rørledninger og lagringsanlegg.



En felles innsats for å gjenoppbygge områder som er berørt av krigen, for å restaurere, bygge om og modernisere byer og boligområder.



Utvikling av infrastruktur.



Utvinning av mineraler og naturressurser.



Verdensbanken vil utvikle en egen finansieringspakke for å fremskynde disse tiltakene.



13. Russland skal gradvis reintegreres i den globale økonomien.



Sanksjonslettelser vil bli diskutert og avtalt trinnvis og fra sak til sak.



USA vil inngå en langsiktig økonomisk samarbeidsavtale for å fremme gjensidig utvikling på områdene energi, naturressurser, infrastruktur, kunstig intelligens, datasentre, sjeldne jordarter, felles prosjekter i Arktis, samt en rekke andre gjensidig fordelaktige forretningsmuligheter.



Russland skal inviteres tilbake til G8.



14. Ukraina skal gjenoppbygges fullt ut og kompenseres økonomisk, blant annet gjennom russiske statsmidler som skal fryses inntil Russland har kompensert for skadene på Ukraina.

15. En felles sikkerhetsstyrke vil bli opprettet med deltakelse fra USA, Ukraina, Russland og Europa for å fremme og håndheve alle bestemmelsene i denne avtalen.

16. Russland vil lovfeste en ikke-angrepspolitikk overfor Europa og Ukraina.

17. USA og Russland blir enige om å forlenge avtalene om ikke-spredning og kontroll av atomvåpen, inkludert Fair Start.

18. Ukraina går med på å forbli en ikke-kjernefysisk stat under ikke-spredningsavtalen.

19. Zaporizjzjia kjernekraftverk skal startes opp igjen under tilsyn av IAEA, og den produserte kraften skal deles 50-50 mellom Russland og Ukraina.

20. Ukraina vil innføre EU-regler om religiøs toleranse og beskyttelse av språklige minoriteter.

21. Territorier: Ukraina forplikter seg til ikke å gjenvinne sitt okkuperte suverene territorium med militære midler. Forhandlingene om territorielle bytter vil starte fra kontaktlinjen.

22. Når fremtidige territorielle ordninger er avtalt, forplikter både Den russiske føderasjon og Ukraina seg til ikke å endre disse ordningene med makt. Eventuelle sikkerhetsgarantier vil ikke gjelde dersom denne forpliktelsen brytes.

23. Russland skal ikke hindre Ukraina i å bruke elven Dnepr til kommersiell virksomhet, og det skal inngås avtaler om at korntransporter skal kunne bevege seg fritt gjennom Svartehavet.

24. Det skal opprettes en humanitær komité for å løse uavklarte spørsmål:



Alle gjenværende fanger og lik vil bli utvekslet etter prinsippet "alle for alle".



Alle sivile fanger og gisler vil bli returnert, inkludert barn.



Det vil bli iverksatt et program for familiegjenforening.



Det vil bli iverksatt tiltak for å avhjelpe lidelsene til ofrene fra konflikten.



Ukraina vil avholde valg så snart som mulig etter at fredsavtalen er undertegnet.



Det vil bli sørget for å avhjelpe lidelsene til ofrene for konflikten.



27. Denne avtalen vil være rettslig bindende. Gjennomføringen vil bli overvåket og garantert av et fredsråd, ledet av president Donald J. Trump. Det vil være

sanksjoner for brudd.

28. Når alle parter er enige i dette memorandumet, vil en våpenhvile tre i kraft umiddelbart etter at begge parter har trukket seg tilbake til de avtalte punktene, slik at gjennomføringen av avtalen kan begynne. Vilkårene for våpenhvilen, inkludert overvåking, vil bli avtalt av begge parter under amerikansk tilsyn.