Europas romfarts- og forsvarssektor har hatt et rekordår

Europas romfarts- og forsvarsindustri hadde et strålende 2024, med en omsetningsøkning på 10,1 % til 378 milliarder dollar og 1,1 millioner direkte sysselsatte, ifølge industrigruppen ASD (via Reuters).

Forsvarsindustrien ledet an med en økning på 13,8 % til 183,4 milliarder euro, ettersom landene økte utgiftene på grunn av sikkerhetsproblemer som følge av krigen i Ukraina.

Sivil luftfart økte også med 6 % til 129,1 milliarder euro, noe som skyldtes økt flytrafikk og etterspørsel etter drivstoffeffektive fly, selv om det fortsatt var flaskehalser i forsyningskjeden og mangel på arbeidskraft.

Romfartssektoren hadde en mer beskjeden vekst på 3,1 % til 13,2 milliarder euro.

Micael Johansson, president i ASD, advarte om at Europa ikke kan ta sitt høyteknologiske forsprang for gitt, og oppfordret EU til å vedta en sterkere industristrategi for sivil luftfart og fortsette å investere i forsvar.

FoU-utgiftene økte med 9,4 % til 25,2 milliarder euro, selv om Europa fortsatt ligger bak sine globale rivaler når det gjelder innovasjon.

Totalt utgjør dette mer enn 4000 selskaper som støtter 4,2 millioner arbeidsplasser over hele Europa.

