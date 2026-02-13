Europas største bokhandel for kjærlighetsromaner for voksne åpner akkurat i tide til Valentinsdagen

HQ

Romantiske undersjangre har fløyet ut av bokhyllene de siste årene, og enten du er fan av BookTok-subkulturene eller ikke, er det vanskelig å bestride at det er den krydrede verdenen som driver salget akkurat nå. Med denne informasjonen i bakhodet ønsker en bedriftseier å skape Europas sentrale knutepunkt for kjærlighetsromaner kun for voksne, og bokhandelen hennes åpner denne helgen.

Etter å ha funnet noen uavhengige romantikkbokhandlere i USA, sa eieren - som i et intervju med BBC bare er kjent som D - at hun fant ut at Europa manglet lignende butikker. "Jeg gikk inn i min første uavhengige romantikkbutikk i USA, noe man vanligvis ikke ser i Europa, og jeg gikk ut en time senere etter å ha kjøpt syv bøker og fått en ny venn", sier D. Så hun åpnet The Spicy Librarian.

The Spicy Librarian, som ligger i Leamington Spa i Storbritannia, skal ikke bare være et sted der man kan kjøpe bøker for å fortape seg i en ny romanse. Månedlige bokklubber, fellesskapskvelder og en abonnementsklubb for indieforfattere er også planlagt i butikken.

Nå som kjærlighetsromaner er blitt en klar favoritt blant mange av dagens lesere, vil vi kanskje se flere uavhengige bokhandlere som The Spicy Librarian dukke opp over alt. Uansett gir det i hvert fall bokkjøpere et sted å gå til som ikke er en av de vanlige store kjedene.

