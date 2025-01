Europas to største fornøyelsesparker feirer 30 og 50 år i 2025 med mange nyheter

HQ

2025 blir et godt år å besøke temaparker i Europa. De to største fornøyelsesparkene på kontinentet - med unntak av Disneyland Paris - feirer helt spesielle jubileer i år: Europa-Park i Tyskland og PortAventura World i Spania. I den anledning vil begge anleggene introdusere mange nyheter når de gjenåpner om noen uker.

Europa-Park, en av kontinentets største fornøyelsesparker, ligger sørvest i Tyskland, og lanserte for et år siden sin mest spennende berg-og-dal-bane, Voltron. Men i 2025 kommer de med en ny interaktiv forlystelse, i tillegg til en ny parade og "utallige arrangementer", inkludert to sommerfester.

Det kanskje mest uvanlige av alt er at Europa-Park har produsert en animasjonsfilm basert på maskotene sine, Grand Prix of Europe, som vil bli distribuert over hele verden av Warner Bros. Pictures...

PortAventura fyller 30 år med nostalgiske forestillinger og merchandising

Da feirer PortAventura World - som ligger i Tarragona, en time fra Barcelona i Spania - 30 år siden åpningen i 1995, som landets første moderne temapark og et svar på at EuroDisney-prosjektet gikk tapt til Paris. Parken vil ikke introdusere nye forlystelser (det siste store tilskuddet var berg- og dalbanen Uncharted i 2023), men vil feire med et nytt temashow, en parade og nostalgisk merchandising med parkens opprinnelige logo.

Europa-Parks jubileumssesong starter 22. mars 2025, med en spesiell føråpning 15. mars, og du finner mer informasjon her. PortAventura starter tidlig, fra 28. februar, og du finner mer informasjon her.

