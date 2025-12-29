Europeerne frykter at statspensjonene ikke er bærekraftige, men avviser reformalternativer, viser meningsmåling

HQ

Et flertall av europeerne mener at de statlige pensjonssystemene deres er i ferd med å bli uoverkommelige, men de fleste sier også at dagens utbetalinger er for lave og motsetter seg mange av de reformene myndighetene hevder er nødvendige, ifølge en ny YouGov-undersøkelse som er gjennomført i seks land.

Undersøkelsen viser at flertallet i Italia, Frankrike, Tyskland og Spania allerede anser pensjonssystemene sine som uholdbare, mens pessimismen øker når man ser fremover. Mellom halvparten og to tredjedeler av respondentene i alle de seks landene sier at de forventer at de offentlige pensjonene vil være uoverkommelige når dagens 30- og 40-åringer går av med pensjon, noe som gjenspeiler bekymringen over en aldrende befolkning og en krympende arbeidsstyrke.

Til tross for disse bekymringene er motstanden mot reformen fortsatt sterk. Flertallet i alle de undersøkte landene avviste forslag som å heve pensjonsalderen, kutte i pensjonsutbetalingene eller øke skattene for personer i yrkesaktiv alder. Motstanden var særlig sterk mot å utsette pensjonsalderen, og i enkelte land var opptil to tredjedeler imot slike tiltak.

Samtidig mente de fleste respondentene at pensjonsutbetalingene er utilstrekkelige, noe som i enda sterkere grad gjelder dagens pensjonister. Et stort antall europeere i arbeidsfør alder sa også at de ikke var sikre på at de ville få en komfortabel pensjonisttilværelse, noe som understreker bekymringen for den langsiktige inntektssikkerheten.

Det var en viss støtte for alternative tilnærminger, blant annet obligatoriske pensjonsinnskudd på arbeidsplassen eller private pensjonsordninger og tiltak for å hjelpe eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Det var også betydelig støtte, særlig i Italia, for å be velstående pensjonister om å bidra mer for å støtte pensjonister med lavere inntekt.

Hvilken side befinner du deg på?