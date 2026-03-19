Europeiske allierte utreder en forsvarsinvesteringsbank for å øke felles militærutgifter

Storbritannia, Nederland og Finland er i samtaler med andre allierte om å etablere en ny forsvarsfokusert finansinstitusjon som skal finansiere felles militære prosjekter.

Den foreslåtte mekanismen skal fungere på samme måte som Den europeiske investeringsbanken, slik at deltakerlandene kan stille kapital til rådighet som kan brukes til å utstede obligasjoner og finansiere flerårige forsvarsinitiativer. Ifølge myndighetene er målet å ha strukturen på plass innen 2027, som et supplement til eksisterende rammeverk i NATO og EU.

Europahæren (konsept) // Shutterstock

Ifølge det nederlandske finansdepartementet (via Defense News) kan det "basert på innskutt kapital og forpliktende kapital utstede obligasjoner som kan kjøpes av investorer, og dermed fungere som en brekkstang", noe som muliggjør finansiering av felles anskaffelser, anbud og industriell skalering, særlig for mindre selskaper i forsvarsleverandørkjeden.

Initiativet er utformet for å redusere avhengigheten av nasjonale budsjetter og fremskynde samarbeidet mellom allierte, inkludert partnere utenfor EU. Som Nederlands finansminister Eelco Heinen uttrykte det: "Ved å slå oss sammen får vi mer sikkerhet med de samme ressursene, og vi styrker også alliansene våre."