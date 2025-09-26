Europeiske kringkastere skal stemme over Israels Eurovision-plass

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Den europeiske kringkastingsunionen vil avholde en avstemning senere i år for å avgjøre om Israel kan delta i neste års Eurovision Song Contest i Wien. Flere medlemsland har uttrykt sterke motforestillinger og knyttet deltakelsen til de nylige konfliktene, og noen har lovet å trekke seg ut dersom Israel deltar. Avgjørelsen kommer samtidig som Eurovision i økende grad blir gransket med hensyn til sin politiske nøytralitet, noe som understreker utfordringen med å balansere kunstneriske arrangementer med globale spenninger. Arrangørene planlegger å ta opp saken under et spesielt nettmøte for medlemskringkasterne i begynnelsen av november. Utfallet av dette kan endre konkurransens program og sette EBUs tilnærming til kontroversiell deltakelse på prøve. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!