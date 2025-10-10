Europeiske land som kan kvalifisere seg til VM i fotball 2026 innen neste uke

HQ

Landslagspausen denne og neste uke (fra i dag fredag til neste tirsdag) kan bety at noen europeiske land kan kvalifisere seg til VM 2026. Gruppespillet for Europa startet før sommeren for noen land (de som ikke er med i Nations League, der prosessen startet i oktober), og avsluttes for alle i november.

Europa får 12 direkteplasser til VM 2026, lederne i hver av de 12 gruppene, mens de 12 andreplassene i hver gruppe kjemper om fire plasser i UEFA-sluttspillet i mars 2026, etter at VM-loddtrekningen er foretatt (i desember 5). Disse playoffkampene vil bestå av 16 lag (inkludert de fire best rangerte gruppevinnerne i Nations League som ikke kvalifiserte seg i gruppespillet).

Totalt 4 plasser vil bli avgjort gjennom sluttspill, som ikke krysser med andre konføderasjoner (Afrika, Asia, Oseania, CONMEBOL og CONCACAF har sine egne sluttspill mellom konføderasjonene).

Hvem kan kvalifisere seg til VM 2026 i Europa denne uken?

Fordi det fortsatt er mellom to og fire kamper som skal spilles (avhengig av gruppe), er det fortsatt vanskelig å avgjøre hvem som har sjanser til å kvalifisere seg, og mange variabler å vurdere, men ifølge beregninger på ESPN er dette lagene med matematiske muligheter til å kvalifisere seg (sikre topplasseringen i gruppen), selv om noen av dem er veldig avsidesliggende :

Frankrike: Kan kvalifisere seg fra gruppe D hvis de vinner over Aserbajdsjan og Island, hvis Island ikke vinner mot Ukraina og Ukraina ikke vinner begge kampene i oktober.

Spania Kvalifiserer seg hvis de vinner begge hjemmekampene mot Georgia og Bulgaria, og Tyrkia ikke vinner i Bulgaria og Georgia.

Portugal: Kan kvalifisere seg hvis de vinner mot Irland og Ungarn, og Armenia ikke vinner begge kampene sine i oktober.

Norge: Norge kan nesten helt sikkert kvalifisere seg i gruppe I hvis de vinner begge kampene i dag, takket være målforskjellen (+21 mot +5) mot Italia.

England: Kan kvalifisere seg hvis de vinner bortekampen mot Latvia og Serbia ikke vinner en av sine to kamper mot Albania og Andorra.

Slovakia: Kan kvalifisere seg i gruppe A hvis de vinner sine to kamper denne uken og Tyskland ikke vinner i Luxembourg.