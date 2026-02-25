Europa lover fortsatt støtte til Ukraina "på den ene eller andre måten" når krigen går inn i sitt femte år

HQ

Europeiske ledere markerte fireårsdagen for Russlands invasjon ved å love å stå ved Ukrainas side, selv om politisk splittelse innad i EU kastet en skygge over solidaritetsbevisningen.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, Finlands president Alexander Stubb og Danmarks statsminister Mette Frederiksen reiste til Kiev, mens Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sluttet seg til på avstand som en del av en " koalisjon av villige".

Besøket kom dagen etter at Ungarn la ned veto mot nye EU-sanksjoner mot Russland og den foreslåtte lånepakken på 90 milliarder euro til Kiev. Samme dag stanset også Slovakia nødforsyningen av strøm til Ukraina. Som svar på den siste utviklingen sa von der Leyen under møtet at blokken ville levere finansieringen "på den ene eller den andre måten".