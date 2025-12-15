Europeiske ledere møter Zelensky i Berlin

HQ

Europeiske ledere, deriblant Storbritannias Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Friedrich Merz, møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i Berlin mandag for å vise sin støtte, samtidig som USA presser på for å få en rask slutt på krigen i Ukraina.

Samtalene, som den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er vert for, kommer midt i USA-ledede anstrengelser for å megle frem en fredsplan. Donald Trumps spesialutsending, Steve Witkoff, og Trumps svigersønn Jared Kushner var også invitert til samtaler med Zelenskij i Berlin.

Zelenskij har sagt at han kunne tenke seg å droppe Ukrainas søknad om NATO-medlemskap i bytte mot bindende sikkerhetsgarantier fra USA og europeiske allierte, og han støttet en nedfrysing av de nåværende frontlinjene i stedet for å avstå hele det østlige Donbas-området til Russland.

Europeiske ledere advarer om at utfallet av forhandlingene vil forme Europas sikkerhet i flere tiår, mens Russland gjentar sin motstand mot NATO-utvidelse. Kreml sa at de forventet en orientering fra Washington når Berlin-samtalene var avsluttet.