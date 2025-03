Europeiske ledere møtes i London for å overbevise USA med fredsplan for Ukraina

HQ

Europeiske ledere har stilt seg bak en ny fredsplan for Ukraina, med mål om å få Washington med på sikkerhetsgarantier som er avgjørende for å avskrekke Russland (via Reuters).

På et toppmøte i London gikk Storbritannias statsminister Keir Starmer, sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, i spissen for et forslag som innebærer en våpenhvile på én måned for luft- og sjøstrid, men som ikke berører kampene på bakken.

Tiltaket kommer etter en anspent konfrontasjon mellom Zelenskij og USAs president Donald Trump, noe som har skapt frykt for at USAs holdning til Ukraina kan endre seg. Europa, som ikke har samme militære dybde som USA, forsøker nå å bevise sin evne til å forsvare seg selv, med diskusjoner om å øke forsvarsutgiftene og utplassere europeiske tropper under visse betingelser.

I arbeidet med å holde Ukraina ved forhandlingsbordet har Starmer posisjonert seg som en brobygger mellom Europa og Washington, mens Trumps uforutsigbare tilnærming og Russlands høylytte støtte til hans holdning bidrar til ytterligere usikkerhet. Inntil videre gjenstår det å se om Europa kan overtale USA til å støtte sin visjon om fred.