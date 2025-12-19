Europeiske ledere reagerer på EUs låneplan for Ukraina

HQ

De europeiske lederne kom med blandede reaksjoner fredag etter at EU gikk med på å låne Ukraina 90 milliarder euro i 2026-27, men avsto foreløpig fra å bruke nedfrosne russiske eiendeler direkte for å sikre lånet. Her er hva de sa :

EU-president Ursula von der Leyen:

"Vi deler alle ett klart mål, en rettferdig og varig fred for Ukraina. Vi har sikret en avtale som vi kan levere på: finansieringsbehovene for Ukraina de neste to årene."

EU-rådets president Antonio Costa:

"Vi har en avtale. Beslutningen om å gi 90 milliarder euro i støtte til Ukraina for 2026-27 er godkjent. Vi forpliktet oss, vi leverte."

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij:

"Dette er en betydelig støtte som virkelig styrker vår motstandskraft. Det er viktig at russiske eiendeler forblir immobilisert, og at Ukraina har fått en økonomisk sikkerhetsgaranti for de kommende årene."

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz:

"Jeg ville unngå at verken medlemslandene eller EU skulle sette seg i gjeld nå. Vi betaler nå et forskudd, men det er sikret med russiske eiendeler, som er immobilisert på lang sikt. Og de vil først bli frigjort når dette lånet er tilbakebetalt, enten gjennom erstatninger fra Russland eller gjennom tilgang til disse eiendelene, og dermed oppnår vi akkurat det jeg ønsket: tilgang til russiske eiendeler for å finansiere krigen mot Russland og forsvaret mot Russland."

Frankrikes president Emmanuel Macron:

"Fraværet av en beslutning ville ha vært en katastrofe. Heldigvis tok vi en beslutning. En klar beslutning, en klar forpliktelse, med konkrete resultater. Dette toppmøtet er veldig bra for Ukraina."

Italias statsminister Giorgia Meloni:

"Jeg er glad for at sunn fornuft seiret, at vi klarte å sikre de nødvendige ressursene med en løsning som har et solid juridisk og økonomisk grunnlag. Spørsmålet om eiendelene forblir i konklusjonene; jeg minner om at den viktigste beslutningen i denne saken ble tatt allerede for noen dager siden, da vi immobiliserte dem og sikret at de ikke ville bli returnert."

Spanias statsminister Pedro Sánchez:

"EU vil raskt og umiddelbart gi et lån på 90 milliarder euro for de neste to årene, finansiert gjennom felles gjeld. Vi må støtte Ukraina av moralske grunner, av rettferdighet og av hensyn til internasjonal lovlighet."

Ungarns statsminister Viktor Orban:

"Vi har tilbakelagt en veldig lang og vanskelig natt. Vi klarte å avverge den umiddelbare trusselen om krig. Vi lot ikke Europa erklære krig mot Russland ved å bruke russiske ressurser. En slik plan ville ha kastet Europa ut i krig og påført Ungarn en byrde på 1 000 milliarder forint (3 milliarder dollar). Samtidig vedtok 24 medlemsland å gi Ukraina et krigslån for de neste to årene. Hvis ukrainerne ikke er i stand til å tilbakebetale lånet, vil disse europeiske landene måtte betale det tilbake."

Danmarks statsminister Mette Frederiksen:

"I dag er et godt eksempel på at når noe er nødvendig, så er vi i stand til å levere. Men samtidig må vi si at mange regjeringer og ledere er under et økende press i sine nasjonale politiske diskusjoner, parlamenter og så videre. Det er dessverre i ferd med å endre seg i Europa, og jeg må si at det er dette Putin håper på, kombinasjonen av en slags krigstretthet med en hybridkrig som skaper mye usikkerhet og utrygghet i samfunnene våre."