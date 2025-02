Europeiske ledere samles i Kiev på treårsdagen for krigen mellom Russland og Ukraina

HQ

En rekke europeiske ledere, deriblant Europakommisjonens president Ursula von der Leyen, har ankommet Kiev for å markere treårsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina og diskutere landets fremtidige sikkerhet.

"På treårsdagen for Russlands brutale invasjon er Europa i Kiev. Vi er i Kiev i dag, fordi Ukraina er Europa. I denne kampen for overlevelse er det ikke bare Ukrainas skjebne som står på spill," sa Ursula von der Leyen i et innlegg på X.

Toppmøtet, der tretten ledere deltok personlig og tjuefire virtuelt, understreker den økende bekymringen for den globale støtten, særlig fra USA under president Donald Trump.

Ledere som Canadas statsminister Justin Trudeau, Spanias statsminister Pedro Sanchez, Latvias president Edgars Rinkevics, Litauens president Gitanas Nauseda og Estlands statsminister Kristen Michal ankom kort tid etter von der Leyen.

Andre ledere, som Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Finlands president Alexander Stubb og Islands statsminister Kristrun Frostadóttir, er også til stede i hovedstaden.

I mellomtiden har Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson avlagt et overraskelsesbesøk for å understreke Vestens fortsatte solidaritet med Ukraina. Møtet finner sted samtidig som det hersker usikkerhet rundt fremtidige internasjonale forpliktelser, noe som gjør dette møtet til et avgjørende øyeblikk for Ukrainas diplomatiske strategi.