Europeiske ledere utsteder felles uttalelse som støtter Danmark i spørsmålet om Grønland

HQ

Tirsdag rykket europeiske ledere raskt ut for å støtte Danmark og Grønland etter at USAs president Donald Trump nok en gang signaliserte interesse for å ta kontroll over det arktiske territoriet, noe som skapte ny uro i NATO-hovedstedene.

I en felles uttalelse understreket ledere fra Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania, Storbritannia og Danmark at Grønland "tilhører sitt folk", og at det kun er Danmark og Grønland som har rett til å bestemme over øyas fremtid. Budskapet var en klar irettesettelse av Trumps gjentatte påstander om at USA "trenger" Grønland som forsvarsmakt.

Mette Frederiksen // Shutterstock

I uttalelsen understrekes det at sikkerheten i Arktis må håndteres kollektivt gjennom NATO, og det påpekes at europeiske allierte har trappet opp sin militære tilstedeværelse og sine investeringer i regionen sammen med USA.

Bekymringene har økt etter at et amerikansk militært raid i helgen førte til pågripelsen av Venezuelas president, noe som har skapt frykt blant allierte for at Washington kan handle unilateralt andre steder. Grønlands strategiske posisjon og mineralrikdom gjør landet spesielt følsomt, selv om det er beskyttet av Danmarks NATO-medlemskap.

Felles uttalelse om Grønland:

Uttalelse fra Frankrikes president Macron, Tysklands forbundskansler Merz, Italias statsminister Meloni, Polens statsminister Tusk, Spanias statsminister Sánchez, Storbritannias statsminister Starmer og Danmarks statsminister Frederiksen om Grønland.

Sikkerhet i Arktis er fortsatt en hovedprioritet for Europa, og det er avgjørende for internasjonal og transatlantisk sikkerhet.

NATO har gjort det klart at den arktiske regionen er en prioritet, og europeiske allierte trapper opp. Vi og mange andre allierte har økt vår tilstedeværelse, våre aktiviteter og investeringer for å holde Arktis trygt og avskrekke motstandere. Kongeriket Danmark - inkludert Grønland - er en del av NATO.

Sikkerhet i Arktis må derfor oppnås i fellesskap, sammen med NATO-allierte, inkludert USA, ved å opprettholde prinsippene i FN-pakten, inkludert suverenitet, territoriell integritet og grensers ukrenkelighet. Dette er universelle prinsipper, og vi vil ikke slutte å forsvare dem.

USA er en viktig partner i dette arbeidet, som NATO-alliert og gjennom forsvarsavtalen mellom Kongeriket Danmark og USA av 1951.

Grønland tilhører sitt folk. Det er Danmark og Grønland, og bare dem, som skal avgjøre saker som angår Danmark og Grønland.