Europeiske ledere vil presse på for et sterkere forsvar etter at USA fryser bistanden

EU-lederne samles i Brussel torsdag for å godkjenne en ambisiøs økning i forsvarsutgiftene og bekrefte sin støtte til Ukraina, samtidig som det hersker usikkerhet rundt USAs militære støtte (via Reuters).

Med økende bekymring for Russlands intensjoner og påliteligheten til den amerikanske beskyttelsen, er europeiske ledere under press for å ta mer ansvar for egen sikkerhet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky forventes å delta i diskusjonene, men enigheten kan bli satt på prøve ettersom Ungarn motsetter seg å støtte en uttalelse som støtter Kiev.

Blant forslagene som ligger på bordet, er et massivt europeisk forsvarsfinansieringsinitiativ, og debattene fortsetter om militære bistandsforpliktelser til Ukraina. Selv om mange EU-medlemmer tar til orde for et konkret økonomisk løfte, er det fortsatt uenighet om byrdefordelingen mellom større og mindre økonomier.

I mellomtiden har Frankrike signalisert en potensiell utvidelse av sin kjernefysiske paraply til europeiske partnere, noe som understreker alvoret i sikkerhetssituasjonen. Inntil videre gjenstår det å se om de europeiske lederne kan overvinne splittelsen og levere en enhetlig respons på de økende truslene.