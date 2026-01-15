Europeiske militære styrker på vei til Grønland: "De første militære elementene er allerede på vei"

HQ

Europeisk militært personell begynte å ankomme Grønland torsdag, da Danmark og dets allierte tok grep for å styrke den arktiske sikkerheten, i håp om å motvirke Trumps insistering på at Washington må kontrollere den strategisk beliggende øya.

Utplasseringene kommer etter resultatløse samtaler mellom USA, Danmark og Grønland, som har lettet på spenningene i tonen, men som ikke har klart å redusere den dype uenigheten om suverenitet.

Etter Tyskland og de nordiske allierte var Frankrike sist ute med å bekrefte utplassering av tropper. "De første franske militære elementene er allerede på vei. Andre vil følge etter", sa president Emmanuel Macron på X.