Europeiske nasjoner er allerede bekreftet kvalifisert eller "så godt som" kvalifisert til VM 2026
Tre nasjoner er bekreftet kvalifisert, tre er "så godt som" kvalifisert, og seks gjenstår...
Det gjenstår bare én kampdag i VM-kvalifiseringen for de europeiske nasjonene: Fra søndag 16. november til tirsdag 18. november får vi vite hvilke 12 nasjoner som får direktekvalifiseringsplassene som vinnere av sine respektive grupper. Fire andre nasjoner vil også kvalifisere seg gjennom play-off i mars 2026.
Men først, etter ti kampdager (med Nations League-finaler innimellom), er dette de tre nasjonene som er kvalifisert til VM ... og de tre nasjonene som "praktisk talt" er kvalifisert allerede :
Bekreftet kvalifisert som gruppevinnere:
- Kroatia
- England
- Frankrike
Praktisk talt kvalifisert:
- Sveits: Kvalifisert med mindre de taper mot Kosovo med seks mål eller mer på tirsdag
- Spania: Kvalifisert Kvalifisert med mindre de taper for Tyrkia med sju mål eller mer på tirsdag
- Norge: Kvalifisert: Kvalifisert med mindre de taper for Italia med ni mål eller mer på søndag
For øyeblikket har vi tre kvalifiserte nasjoner og ytterligere tre som er nesten 99 % sikre på å kvalifisere seg som gruppevinnere. Det er imidlertid også noen nasjoner som i det minste har playoff-plassene sikret:
- Østerrike
- Bosnia-Hercegovina
- Danmark
- Belgia
- Tyskland
- Italia
- Kosovo
- Nederland
- Nord-Irland (gjennom play-off)
- Polen
- Portugal
- Romania (gjennom play-off)
- Skottland
- Slovakia
- Sverige (gjennom play-off)
- Tyrkia
Alle VM-kvalifiseringskampene spilles søndag-tirsdag 16.-18. november
Søndag 16. november
- Ungarn mot Irland: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Portugal mot Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Ukraina mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Aserbajdsjan mot Frankrike: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Serbia mot Latvia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Albania mot England: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Italia mot Norge: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Israel mot Moldova: 20:45 CET, 19:45 GMT
Mandag 17. november
- Malta mot Polen 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tsjekkia mot Gibraltar 20:45 CET, 19:45 GMT
- Nederland mot Litauen 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tyskland mot Slovakia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Nord-Irland mot Luxembourg 20:45 CET, 19:45 GMT
- Montenegro mot Kroatia 20:45 CET, 19:45 GMT
Tirsdag 18. november
- Romania mot San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT
- Hviterussland mot Hellas 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bulgaria mot Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Spania mot Tyrkia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Sverige mot Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Wales mot Nord-Makedonia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Kosovo mot Sveits 20:45 CET, 19:45 GMT
- Belgia mot Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT
- Østerrike mot Bosnia-Hercegovina 20:45 CET, 19:45 GMT
- Skottland mot Danmark 20:45 CET, 19:45 GMT