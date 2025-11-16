Europeiske nasjoner er allerede bekreftet kvalifisert eller "så godt som" kvalifisert til VM 2026

HQ

Det gjenstår bare én kampdag i VM-kvalifiseringen for de europeiske nasjonene: Fra søndag 16. november til tirsdag 18. november får vi vite hvilke 12 nasjoner som får direktekvalifiseringsplassene som vinnere av sine respektive grupper. Fire andre nasjoner vil også kvalifisere seg gjennom play-off i mars 2026.

Men først, etter ti kampdager (med Nations League-finaler innimellom), er dette de tre nasjonene som er kvalifisert til VM ... og de tre nasjonene som "praktisk talt" er kvalifisert allerede :

Bekreftet kvalifisert som gruppevinnere:



Kroatia



England



Frankrike



Praktisk talt kvalifisert:



Sveits: Kvalifisert med mindre de taper mot Kosovo med seks mål eller mer på tirsdag



Spania: Kvalifisert Kvalifisert med mindre de taper for Tyrkia med sju mål eller mer på tirsdag



Norge: Kvalifisert: Kvalifisert med mindre de taper for Italia med ni mål eller mer på søndag



For øyeblikket har vi tre kvalifiserte nasjoner og ytterligere tre som er nesten 99 % sikre på å kvalifisere seg som gruppevinnere. Det er imidlertid også noen nasjoner som i det minste har playoff-plassene sikret:



Østerrike



Bosnia-Hercegovina



Danmark



Belgia



Tyskland



Italia



Kosovo



Nederland



Nord-Irland (gjennom play-off)



Polen



Portugal



Romania (gjennom play-off)



Skottland



Slovakia



Sverige (gjennom play-off)



Tyrkia



Alle VM-kvalifiseringskampene spilles søndag-tirsdag 16.-18. november

Søndag 16. november



Ungarn mot Irland: 15:00 CET, 14:00 GMT



Portugal mot Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Ukraina mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT



Aserbajdsjan mot Frankrike: 18:00 CET, 17:00 GMT



Serbia mot Latvia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Albania mot England: 20:45 CET, 19:45 GMT



Italia mot Norge: 20:45 CET, 19:45 GMT



Israel mot Moldova: 20:45 CET, 19:45 GMT



Mandag 17. november



Malta mot Polen 20:45 CET, 19:45 GMT



Tsjekkia mot Gibraltar 20:45 CET, 19:45 GMT



Nederland mot Litauen 20:45 CET, 19:45 GMT



Tyskland mot Slovakia 20:45 CET, 19:45 GMT



Nord-Irland mot Luxembourg 20:45 CET, 19:45 GMT



Montenegro mot Kroatia 20:45 CET, 19:45 GMT



Tirsdag 18. november



Romania mot San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT



Hviterussland mot Hellas 20:45 CET, 19:45 GMT



Bulgaria mot Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT



Spania mot Tyrkia 20:45 CET, 19:45 GMT



Sverige mot Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT



Wales mot Nord-Makedonia 20:45 CET, 19:45 GMT



Kosovo mot Sveits 20:45 CET, 19:45 GMT



Belgia mot Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT



Østerrike mot Bosnia-Hercegovina 20:45 CET, 19:45 GMT



Skottland mot Danmark 20:45 CET, 19:45 GMT

