Europeiske land oppdaterer reiseadvarsler for transkjønnede reisende til USA

Siste nytt om Den europeiske union . Flere europeiske land har oppdatert sine reiseadvarsler for transkjønnede og ikke-binære reisende til USA på grunn av Trump-administrasjonens nylige endringer i politikken.

Disse retningslinjene anbefaler nå at reisende kontakter USAs ambassader før avreise for å unngå potensielle problemer med kjønnsbetegnelsen på dokumenter, etter en presidentordre som begrenser den føderale anerkjennelsen til kun to kjønn.

Etter hvert som bekymringene øker for mulige tilbakeholdelser ved grensene og visumkomplikasjoner, råder land som Danmark, Finland og Tyskland sine borgere til å forberede seg grundig før de reiser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse advarslene vil påvirke de reisende.