Europeiske land støtter arabiskledet plan for gjenoppbygging av Gaza

Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia har kunngjort sin støtte til et arabisk-støttet initiativ for gjenoppbygging av Gaza, en plan som Egypt har stått i spissen for og som arabiske ledere sluttet seg til tidligere denne uken (via Reuters).

Forslaget innebærer at en komité bestående av uavhengige palestinske teknokrater skal føre tilsyn med styresett og fordeling av bistand under oppsyn av de palestinske selvstyremyndighetene, med sikte på å stabilisere regionen uten å forflytte befolkningen.

Mens de europeiske landene ønsket initiativet velkommen som et konstruktivt skritt fremover, har Israel og USAs president Donald Trump avvist planen, og Trump har i stedet tatt til orde for en radikal omforming av Gaza til en turistdrevet økonomi.

De europeiske landene understreket at de ønsker å samarbeide med arabiske partnere, og understreket at Hamas ikke bør ha noen fremtidig rolle i styret, samtidig som de etterlyste reformer av de palestinske selvstyremyndighetene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.