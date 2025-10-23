Europeiske romfartsgiganter går sammen for å utfordre Musk Airbus, Thales og Leonardo slår sammen sine satellittdivisjoner for å styrke Europas posisjon i det globale romkappløpet.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Airbus, Thales og Leonardo har blitt enige om å slå sammen sine satellittproduksjonsenheter i et forsøk på å motvirke den økende dominansen til Starlink og andre private aktører. Det nye joint venture-selskapet, som forventes å starte sin virksomhet senere i dette tiåret, vil samle titusenvis av ansatte over hele Europa under en felles styringsmodell. Alliansen har som mål å konsolidere ressurser, forbedre effektiviteten og sikre Europas strategiske uavhengighet innen romteknologi. I påvente av myndighetsgodkjenning blir sammenslåingen sett på som et viktig skritt i retning av å revitalisere Europas satellittindustri, som har slitt med å konkurrere med den raske ekspansjonen av nettverk i lav bane. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! LEIDEN, NEDERLAND - 5. JULI 2019: Airbus' hovedkvarter. Airbus er et europeisk multinasjonalt luftfartsselskap som designer, produserer og selger sivile og militære luftfartsprodukter. // Shutterstock