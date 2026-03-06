Europol advarer om at Iran-krisen kan øke terror- og cybertruslene i Europa

HQ

Krigen mellom Iran og Israel kan få umiddelbare sikkerhetsmessige konsekvenser i Europa, ifølge Europol. EUs politibyrå advarer om at konflikten kan øke risikoen for terrorisme, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og cyberangrep i hele unionen.

Europols talsperson Jan Op Gen Oorth sier at myndighetene forventer flere cyberangrep rettet mot europeisk infrastruktur, samt en økning i nettsvindel ved hjelp av stadig mer sofistikert kunstig intelligens. Han advarer også om at grupper med tilknytning til Iran kan komme til å forsøke å destabilisere EU, blant annet gjennom terrorangrep, skremselskampanjer og cyberkriminalitet.

Ifølge Europol er det samlede terrortrusselnivået i EU fortsatt høyt. Tjenestemennene advarte også om at den raske spredningen av polariserende innhold på nettet kan akselerere radikaliseringen, og potensielt oppmuntre ensomme aktører eller små celler til å utføre angrep...