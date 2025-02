Europol arresterer to dusin personer på grunn av AI-genererte overgrepsbilder av barn Myndigheter over hele verden tar tak i et voksende problem som involverer kunstig intelligens i utnyttelse av barn.

HQ I en banebrytende operasjon har to dusin personer blitt arrestert i forbindelse med distribusjon av AI-genererte overgrepsbilder av barn, en forbrytelse som belyser den mørke siden ved kunstig intelligens (via Reuters). Den internasjonale aksjonen, som ble ledet av myndighetene i Danmark, omfattet koordinerte razziaer i 19 land. Den hovedmistenkte, en dansk statsborger, drev en plattform der han solgte tilgang til materialet, som var produsert med kunstig intelligens. Myndighetene advarte mot den juridiske gråsonen rundt bruken av kunstig intelligens til å lage slike bilder, ettersom mange land mangler spesifikk lovgivning på området. Etter hvert som operasjonen fortsetter, forventes det flere arrestasjoner i løpet av de kommende ukene. Shutterstock