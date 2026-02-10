Europol optrevler et nettverk som smugler kokain mellom Sør-Amerika og Island

HQ

Europol kunngjorde tirsdag at et kriminelt nettverk som smuglet kokain fra Sør-Amerika til Island via Spania, er avslørt. Ifølge Reuters førte operasjonene i begynnelsen av måneden til 24 arrestasjoner, inkludert 11 på Island, 6 i Litauen, 4 i Spania, 2 i Belgia og 1 i Danmark.

Myndighetene sa at gjengen smuglet kokain ved hjelp av ulike metoder, blant annet ved å skjule det i bagasjen, svelge narkotikafylte pakker og transportere noe i flytende form. En gang på Island ble narkotiske stoffer distribuert lokalt av nettverket.

Europol bemerket også at inntektene fra smuglingen angivelig ble hvitvasket gjennom eiendom og andre eiendomsinvesteringer i Litauen, noe som understreker de grenseoverskridende finansielle operasjonene knyttet til den kriminelle virksomheten...