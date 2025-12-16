Eurovision-arrangøren sier at de ikke vil dempe buingen under Israels opptreden: "Vi kommer ikke til å pynte på det"

HQ

Østerrikes allmennkringkaster ORF sa tirsdag at de ikke kommer til å sensurere publikumsreaksjoner eller dempe buing under Israels opptreden i Eurovision Song Contest 2026, til tross for økende kontroverser rundt Israels deltakelse.

Konkurransen, som etter planen skal finne sted i Wien i mai, vil bare ha 35 bidrag etter at fem land (herunder Spania, Irland og Nederland) har varslet boikott i protest mot krigen i Gaza. Det blir det minste Eurovision-programmet siden 2003.

ORFs utøvende produsent Michael Kroen sa at palestinske flagg ikke ville bli utestengt fra publikum så lenge de overholder lokale lover og sikkerhetsregler. "Vi kommer ikke til å pynte på noe eller unngå å vise hva som skjer," sa Kroen på en pressekonferanse. "Vår oppgave er å vise tingene slik de er."

ORFs programdirektør Stefanie Groiss-Horowitz sa at kringkasteren ikke ville dekke over publikums reaksjoner. "Vi kommer ikke til å spille kunstig applaus over det på noe tidspunkt", sa hun, og avviker dermed fra tidligere konkurranser der buing under Israels opptreden ble dempet.

Israels deltakelse har blitt et fokuspunkt for diplomatiske og kulturelle spenninger etter den militære kampanjen i Gaza, som ble satt i gang etter at militante Hamas-ledere drepte 1 200 mennesker i Israel i oktober 2023. Helsemyndighetene i Gaza sier at mer enn 70 700 palestinere har blitt drept siden den gang.

Østerrike og ORF har vært blant Israels sterkeste støttespillere i Eurovision. ORFs generaldirektør Roland Weissmann besøkte Israel i november for å vise sin støtte til landet, til tross for innvendinger fra flere europeiske kringkastere. Fjorårets Eurovision-finale trakk ifølge arrangørene rundt 166 millioner seere på verdensbasis, noe som understreker omfanget av oppmerksomheten rundt konkurransen midt i det politiske nedfallet.