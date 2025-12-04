Eurovision: Kringkasterne møtes for å diskutere Israels deltakelse

HQ

Kringkasterne bak Eurovision Song Contest møttes i Genève torsdag for å avgjøre om Israel skal få lov til å delta i konkurransen neste år, ettersom flere land truer med å trekke seg på grunn av Gaza-krigen.

Spania, Slovenia, Irland og Nederland har advart om at de vil boikotte 2026-konkurransen dersom Israel deltar, og hevder at landet har brutt reglene som er ment å beskytte showets nøytralitet. Tyskland sier imidlertid at de kun vil trekke seg dersom Israel utelukkes.

Kan Eurovision opprettholde enheten?

Den europeiske kringkastingsunionen (European Broadcasting Union) vurderer også nye regler som skal begrense myndighetenes involvering i promoteringen av bidragene, etter påstander om at Israel drev sin 2025-kampanje for aggressivt. Hvis medlemmene ikke blir enige om regelendringene, vil de stemme direkte om Israels deltakelse.

Israels offentlige kringkaster KAN sier at de forbereder seg på konkurransen og snart vil presentere justeringer i utvelgelsesprosessen. Israels kunstner i 2025, Yuval Raphael, var en av de overlevende fra Nova-festivalen som ble angrepet av Hamas i 2023, en detalj som skapte debatt rundt fjorårets konkurranse.

Den finske kringkasteren Yle sier at de kun vil delta dersom de nye sikkerhetstiltakene blir vedtatt og dersom det gis ytterligere sikkerhetsgarantier for deltakerne. EBU sier at møtet vil avgjøre hvordan (eller om) Europas største underholdningsshow kan opprettholde samholdet i forkant av 2026-arrangementet i Østerrike.