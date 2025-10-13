Gamereactor

Eurovision utsetter avstemningen om Israels deltakelse i 2026

EBU flytter diskusjonen til desember etter utviklingen i den regionale våpenhvilen.

Vi har nettopp fått nyheten om at Den europeiske kringkastingsunionen har besluttet å utsette den planlagte avstemningen i november om hvorvidt Israel skal delta i neste års Eurovision Song Contest. Avgjørelsen er en følge av den siste utviklingen i Midtøsten, og har som mål å muliggjøre en personlig debatt på organisasjonens generalforsamling i desember. Spørsmålet har skapt spenninger i konkurransen, ettersom flere land har antydet at de kan trekke seg fra konkurransen dersom Israel blir værende. Østerrike, som skal være vertskap for 2026-utgaven, ønsket utsettelsen velkommen og oppfordret til dialog fremfor splittelse. Hva synes du om denne avgjørelsen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Eurovision 2025 (Israel) // Shutterstock

