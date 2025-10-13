Eurovision utsetter avstemningen om Israels deltakelse i 2026

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Den europeiske kringkastingsunionen har besluttet å utsette den planlagte avstemningen i november om hvorvidt Israel skal delta i neste års Eurovision Song Contest. Avgjørelsen er en følge av den siste utviklingen i Midtøsten, og har som mål å muliggjøre en personlig debatt på organisasjonens generalforsamling i desember. Spørsmålet har skapt spenninger i konkurransen, ettersom flere land har antydet at de kan trekke seg fra konkurransen dersom Israel blir værende. Østerrike, som skal være vertskap for 2026-utgaven, ønsket utsettelsen velkommen og oppfordret til dialog fremfor splittelse. Hva synes du om denne avgjørelsen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!