Eurovision-vinneren Nemo leverer tilbake 2024-trofeet i protest mot at Israel deltar i 2026

Nemo, den sveitsiske artisten som vant Eurovision i 2024, sier at de kommer til å levere tilbake trofeet i protest mot Israels deltakelse i konkurransen i 2026. 26-åringen, som er den første ikke-binære vinneren, sier at det er en "klar konflikt" mellom Eurovisions idealer om samhold og inkludering og beslutningen om å la Israel delta midt under krigen i Gaza.

I en uttalelse på Instagram skriver Nemo at selv om de er takknemlige for det konkurransen har gitt dem, føler de ikke lenger at trofeet " hører hjemme på min hylle". Utspillet deres føyer seg inn i rekken av uroen rundt Eurovision 2026, som allerede står overfor boikott fra Spania, Irland, Nederland, Slovenia og Island etter at Den europeiske kringkastingsunionen nektet å suspendere Israel.

"En stat som anklages for alvorlige forseelser"

Nemo hevdet at Eurovision gjentatte ganger hadde blitt brukt til å mildne bildet av "en stat som er anklaget for alvorlige forseelser", mens EBU insisterte på at Eurovision var upolitisk. De sa at når hele land valgte å trekke seg, viste det at "noe er dypt galt", og at det å returnere trofeet var deres måte å signalisere denne selvmotsigelsen på.

Israels allmennkringkaster har ønsket EBUs beslutning om å beholde landet i konkurransen velkommen, mens president Isaac Herzog sa at Israel "fortjener å være representert på alle scener". Israels ambassade i Norge kritiserte også Islands tilbaketrekning, og kalte det i strid med konkurransens ånd.

Med seks måneder igjen er 34 nasjoner planlagt å delta i Eurovision 2026, men flere av dem har ikke bekreftet sine planer. EBU sa at de var "saddened" over Nemos beslutning, men la til at sangeren "always would remain a valued part of the Eurovision family".