Eurovisjons nye regel vil hindre Israel i å være vertsland for sangkonkurransen

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Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har kunngjort en ny regel som vil hindre Israel i å organisere Eurovision igjen, så lenge landet er involvert i en væpnet konflikt eller befinner seg i en sensitiv geopolitisk situasjon.

Onsdag kunngjorde arrangørene av sangkonkurransen «en rekke endringer og presiseringer» som trer i kraft fra og med neste års konkurranse i Bulgaria. «Konkurransereglene sier nå at den vinnende kringkasteren automatisk vil bli utelukket fra å være vertsland for konkurransen dersom en væpnet konflikt, en sensitiv geopolitisk situasjon eller en hvilken som helst annen situasjon vesentlig påvirker sikkerheten, tryggheten eller stabiliteten i deres stat eller nærmeste region.»

For å tydeliggjøre hva som regnes som en «sensitiv geopolitisk situasjon», kan EBU bestille en uavhengig sikkerhetsvurdering, som danner grunnlag for EBUs beslutning. Dersom landet anses som uegnet, vil EBU finne en annen vertskringkaster.

En lignende situasjon oppstod i 2023, etter at Ukraina vant konkurransen i 2022, men den ble arrangert i Storbritannia, som ble nummer to i 2022. Israel har havnet på andreplass to år på rad; sist de vant var i 2018, og de arrangerte konkurransen i 2019.

I fjor nektet fem land å delta i Eurovision (Spania, Nederland, Irland, Island og Slovenia) – en boikott i protest mot at Israel fikk lov til å delta til tross for folkemordet i Palestina. Etter gjeldende regler vil ikke Israel, som er i krig med Libanon og i vedvarende konflikt med Palestina, få lov til å være vertsland for konkurransen, men landet vil fortsatt få lov til å delta. Russland er fortsatt utestengt.