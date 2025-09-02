EUs forsvarsutgifter når et historisk høyt nivå, og veksten vil fortsette

HQ

Siste nytt om Den europeiske union . EU har nådd sitt hittil høyeste nivå for forsvarsutgifter (343 milliarder euro), noe som overgår tidligere prognoser og markerer en klar oppadgående trend frem mot 2025, ifølge en ny rapport fra European Defense Agency.

Med noen få unntak økte nesten alle medlemslandene sine forsvarsbudsjetter i fjor, hovedsakelig på grunn av investeringer i utstyr og forskning. EU ligger nå rett bak USA når det gjelder globale forsvarsutgifter, og langt foran både Russland og Kina.

Denne økningen gjenspeiler ikke bare konsekvensene av den pågående krigen i Ukraina, men også et skifte i EUs politikk, der Brussel spiller en mer aktiv rolle i koordineringen av prosjekter og finansiering på tvers av landegrensene. Samtidig forventer analytikerne at mønsteret med økende budsjetter vil fortsette.

"Europa bruker rekordhøye beløp på forsvar for å holde befolkningen trygg, og vi kommer ikke til å stoppe der," sier Kaja Kallas. "Forsvar er i dag ikke noe som er fint å ha, men grunnleggende for å beskytte innbyggerne våre. Dette må være det europeiske forsvarets æra."