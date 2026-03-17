EUs Kallas oppfordrer USA og Israel til å avslutte Iran-krigen

Kaja Kallas oppfordret USA og Israel til å avslutte krigen med Iran, og advarte om at konflikten risikerer å komme ytterligere ut av kontroll.

Ien tale i Brussel sa Kallas at EU samarbeider med partnere i Midtøsten for å utforske diplomatiske måter å stanse kampene på. Hun understreket at en eventuell EU-rolle i arbeidet med å sikre Hormuzstredet sannsynligvis vil fokusere på forhandlinger snarere enn militær involvering.

Kallas erkjente også at det er en økende frustrasjon i Europa over USAs handlinger, og sa at EU ikke ble konsultert før krigen begynte. Til tross for dette sa hun at EU nå fokuserer på nedtrapping, og advarte om at langvarige forstyrrelser i energistrømmene kan utløse en større global økonomisk krise og matvarekrise.

