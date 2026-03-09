EUs miljøsjef sier at rewilding av grenser kan bidra til å hindre invasjoner: "Vi må investere i naturen"

HQ

Land kan styrke grensene sine og avskrekke invasjoner ved å restaurere naturlandskap som skoger og våtmarker, ifølge Jessika Roswall. EUs miljøsjef sier at investeringer i naturen kan fungere som en form for grensevern, samtidig som det øker det biologiske mangfoldet.

I en samtale med The Guardian viser Roswall til eksempler i Polen og Finland, der områder nær grensene til Russland og dets allierte har fått lov til å vokse seg villere, med tett vegetasjon og våtmarker som gjør det vanskeligere for tropper og tunge kjøretøy å krysse grensen. Særlig restaurerte våtmarker kan fungere som hindringer for stridsvogner og annet militært utstyr.

Kommissæren argumenterer for at miljøvern bør ses på som en del av den nasjonale sikkerheten. Sunne økosystemer bidrar til vannforsyning, matproduksjon og klimarobusthet, sier hun, og legger til at beskyttelse av naturressurser og infrastruktur blir stadig viktigere for Europas langsiktige stabilitet.

Som hun sier til The Guardian:

Å investere i naturen og bruke naturen som en naturlig grensekontroll er nødvendig, og det øker faktisk det biologiske mangfoldet. Det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg har besøkt dem: De overfører landet til mer fiendtlig natur, og etterlater busker og trær. Da er det ikke så lett for andre å krysse den. Det er veldig vanskelig for store stridsvogner å kjøre gjennom. Vi må investere i naturen. Vann er det mest åpenbare eksempelet. Hvis vi ikke har vann, har vi ikke [sikkerhet]. Se på Ukraina [der vanninfrastrukturen er under angrep]. Det er avgjørende å investere i infrastrukturen og beskytte den.