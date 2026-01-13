Eutelsat bestiller 340 OneWeb-satellitter i en milliardsatsing for å konkurrere med Starlink

HQ

Eutelsat har lagt inn en stor ordre på 340 nye satellitter fra Airbus, noe som styrker selskapets ambisjoner om å konkurrere med Elon Musks Starlink i det raskt voksende markedet for rombasert bredbånd. Satellittene skal brukes til å oppdatere og utvide OneWeb-konstellasjonen i lav jordbane (LEO), opplyste selskapene mandag.

Den nye gruppen er først og fremst utformet for å erstatte OneWebs tidligste satellitter etter hvert som de når slutten av sin levetid, og dermed sikre kontinuitet i tjenesten. OneWebs første satellitter ble skutt opp for omtrent seks år siden, før den London-baserte operatøren fusjonerte med Eutelsat med hovedkontor i Paris i 2023 for å skape en europeisk satellitt-tungvekter.

Sammen med en tidligere bestilling på 100 satellitter som ble lagt inn i desember 2024, bringer den siste avtalen det totale antallet satellitter som er bestilt for OneWeb, opp i 440. Leveransene forventes å starte mot slutten av 2026. De økonomiske vilkårene ble ikke offentliggjort, men Eutelsat har tidligere anslått at en utvidelse av konstellasjonen vil koste mellom 2 og 2,2 milliarder euro mellom 2024 og 2029.

Eutelsat har fått økende oppmerksomhet fra europeiske myndigheter fordi OneWeb representerer det eneste operative alternativet til Starlinks enorme LEO-nettverk. Disse satellittene tilbyr høyhastighets internettforbindelse fra verdensrommet, og betjener bedrifter, myndigheter og avsidesliggende samfunn med begrenset landbasert infrastruktur.

Ordren kommer etter at europeiske stater har gjort en felles innsats for å styrke selskapets økonomi og strategiske rolle. Frankrike ledet en kapitaløkning på 1,5 milliarder euro i 2025, sammen med Storbritannia og andre ankerinvestorer, i et forsøk på å sikre Europas uavhengighet innen satellittkommunikasjon og samtidig skalere opp for å kunne konkurrere i et stadig mer overfylt marked.