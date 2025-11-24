EV Hour: MG S5

HQ

Våre første par erfaringer med MG var ... vel, blandede. Billige, ja, og godt bygget for pengene, men nøkkeltall som rekkevidde var rett og slett ikke gode nok den gangen. Men i de mellomliggende årene ser det ut til at dette har endret seg. Møt MGS5, denne gangen i Long Range Luxury-utgaven, og dette; vel, dette er ganske annerledes.

Magnus tar den med på en kjøretur over den danske landsbygda, og erfarer at selv om rekkevidden har blitt dramatisk forbedret, og det samme har den utvendige designen, er det fortsatt viktige grunner til at MG har en liten vei å gå før de virkelig kan anbefales etter våre standarder.

Du kan se videoen nedenfor.