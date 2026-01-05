Eva Schloss går bort 96 år gammel

HQ

Eva Schloss, Auschwitz-overlevende og Anne Franks stesøster, er død i en alder av 96 år. Dødsfallet ble bekreftet lørdag i London av Anne Frank Trust UK, der hun var ærespresident.

Schloss ble født i Wien i 1929, og flyktet fra nazistenes forfølgelser med familien sin til Amsterdam, der hun ble venn med Anne Frank. I likhet med familien Frank tilbrakte familien flere år i skjul før de ble forrådt og deportert til Auschwitz. Eva og moren overlevde til frigjøringen i 1945, mens faren og broren ble drept i leiren.

Etter krigen bygde Schloss opp livet sitt på nytt i Storbritannia, og bosatte seg til slutt i London. I 1953 giftet moren seg med Otto Frank, Anne Franks far og den eneste overlevende i hans nærmeste familie, noe som gjorde Eva til Annes stesøster. I flere tiår slet Schloss med å snakke om traumene sine, og senere sa hun at tausheten både var et skjold og en byrde.

Fra Holocaust-overlevende til utrettelig pedagog

Til slutt forvandlet hun smerten til et formål. Fra 1980-tallet og utover ble Schloss en utrettelig forkjemper for undervisning om Holocaust, og hun holdt foredrag for studenter, fanger og publikum over hele verden. Gjennom sine foredrag og bøker, deriblant Evas historie, advarte hun mot farene ved fordommer og umenneskeliggjøring, og oppfordret unge mennesker til å konfrontere hatet før det slår rot.

Hyllestene strømmet inn etter hennes død. Kong Charles sa at han var "privilegert og stolt" over å ha kjent Schloss, og berømmet hennes livslange engasjement for å fremme vennlighet, motstandsdyktighet og forståelse. Familien hennes beskrev henne som en "bemerkelsesverdig kvinne", hvis budskap om erindring og fred ville fortsette gjennom generasjonene hun inspirerte. Eva Schloss etterlater seg tre døtre, barnebarn og oldebarn.