Evan Peters er interessert i å komme tilbake som Quicksilver

Pietro "Quicksilver" Maximoff har hatt en av de merkeligste innlemmelsene i Marvel Cinematic Universe, da speedster-helten opprinnelig debuterte i Captain America: The Winter Soldier, hvor Aaron Taylor-Johnson spilte karakteren i en scene midt i filmen. Han kom så tilbake i Avengers: Age of Ultron, hvor han ikke kom til slutten av filmen, noe som betydde at Elizabeth Olsens Scarlet Witch mistet sin elskede bror. Men så kom Quicksilver tilbake i WandaVision flere år senere, om enn i en merkelig form, da Evan Peters gjenskapte rollen han hadde spilt i Fox' nedlagte, men nå på en eller annen måte tilkoblede (på grunn av Deadpool and Wolverine) univers, selv om den opptredenen også var en forvridd falsk virkelighet fra Wanda. Det er unødvendig å si at Quicksilvers historie i MCU er så kompleks som den kan bli.

Så når vil neste kapittel for karakteren bli skrevet? Dette er uklart, ettersom det ikke finnes noen informasjon som tyder på at verken Taylor-Johnson eller Peters kommer tilbake som karakteren med det første, men sistnevnte er håpefull om at det kan skje.

I en samtale med ComicBook nevnte Peters at han gjerne vil komme tilbake som Quicksilver, og at han håper at det til slutt vil føre til en form for gjenforening med Magneto, som også blir sett på som hans far.

"Ja, hva som helst egentlig. Det var så gøy å spille den karakteren. Og du fikk dykke litt inn i hjemmelivet hans, selv om det var rart. Men, ja, det hadde vært interessant å utforske det mer. Og forholdet til Magneto ville vært kult. Ja, det hadde vært kult. Så, ja, jeg vet ikke. Banke på tre."

