Evangelion-anime-studioet Gainax er offisielt ikke lenger

Studio Gainax, anime-studioet bak suksesser som Neon Genesis Evangelion, FLCL, Gurren Lagann og flere andre, eksisterer nå ikke lenger. Dette skjer etter at studioet erklærte seg konkurs for mer enn ett år siden, en prosess som nå er avsluttet.

HQ

Konkursen og oppløsningen ble kunngjort tidlig i morges, europeisk tid, og ble bekreftet via en uttalelse fra Hideaki Anno, en av studioets opprinnelige grunnleggere. I uttalelsen virket det som om Anno ikke holdt tilbake når det gjaldt å sette ord på kildene til sin frustrasjon over studioet. Han takket også de som hadde hjulpet til med å styre skuta i dens siste dager.

Yasuhiro Kamimura, for eksempel, får et spesielt nikk som den siste representative direktøren for Gainax, som håndterte kreditorene og spredningen av rettighetene til studioets verk. Studioets økonomiske situasjon hadde forverret seg siden rundt 2012, så det ser ut til at det i godt over et tiår var nær dette punktet. Likevel vil anime-fans over hele verden sørge over tapet av et studio som har laget så mange viktige verk.

