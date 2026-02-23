Evangelion får en ny serie som en del av 30-årsjubileet, og Yoko Taro fra NieR: Automata blir manusforfatter

HQ

Evangelion feirer 30-årsjubileum, og selv om det var ventet kunngjøringer på denne spesielle datoen, var det ingen som forventet at en ny serie om Evangelion skulle bli kunngjort, og enda mindre at Yoko Taro skulle være involvert.

I innlegget der denne anime ble avslørt, kan vi se navnene på hovedpersonene som er ansvarlige for denne nye "Cruel Angel Thesis".



Manus av Yoko Taro (NieR: Automata)



Regi av Kazuya Tsurumaki og Toru Yatabe (begge fra Evangelion 3.0)



Musikk av Keiichi Okabe (komponist av NieR: Automata)



Produksjonsstudio: Khara (Evangelion 3.0) × CloverWorks (Spy x Family, Bocchi the Rock!)



Med denne gruppen av fagfolk kan vi bare håpe at denne nye serien vil nå oss en gang i fremtiden.

Hadde du forventet en ny Evangelion-serie? Tror du Yoko Taro kan lage et godt manus som lever opp til Evangelion?