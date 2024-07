EVE Vanguard avslører planene for resten av 2024

CCP Games har tatt en ganske merkelig tilnærming til utviklingen av EVE Vanguard. For i stedet for å lansere tittelen som et Early Access-prosjekt og deretter jobbe med fellesskapet for å forbedre og forbedre opplevelsen, slik tilfellet ofte er med andre lignende spill, har utvikleren i stedet benyttet seg av et Founder's-program som gir tilgang til et lite utvalg av fellesskapet for å prøve spillet før det i det hele tatt lander som et Early Access-prosjekt.

Dette har inkludert forskjellige First Strike -arrangementer i første halvdel av 2024, som deretter ble fulgt av en Solstice Event i slutten av juni. Med dette bak oss har CCP delt et veikart over hva andre halvdel av 2024 vil bringe til EVE Vanguard.

Vi blir fortalt at den umiddelbare fremtiden vil se flere lukkede Founder's VIP-playtester og arrangementer, og at disse vil bli styrket med utviklerdagbøker og spør-meg-noe-spørsmål og svar, gjennom hele året.

Vi kan også forvente tillegg til Frontlines, inkludert dybde til korrupsjon og undertrykkelse og etablering av en bredere forbindelse til EVE Online gjennom smuglersystemet. Det vil bli bedre spillerstyring, inkludert forbedringer av utplasseringsalternativer, mer varierte miljøer, dypere alternativer for våpenbrikkesett og konstruksjon av blåkopier. Progresjon og belønninger blir forbedret slik at det blir flere unike måter å utvikle seg på, og vi kan se frem til nye spillelementer, som nye aktiviteter på planetsiden, PvP-flammepunkter med høyere innsats og flere håndverksgjenstander som kan brukes i kamp.

I november kan vi forvente at det kommer en større oppdatering. Det er ingen fast dato knyttet til dette, men det vil være et EVE-arrangement i London 16. november, så kanskje det er en god idé om når den kan komme.

Etter alt dette, og tilsynelatende en gang på nyåret, kan vi forvente at spillet faktisk debuterer og kommer i et Early Access-format.

Sjekk ut den siste traileren for EVE Vanguard nedenfor, samt hele veikartet for andre halvdel av 2024.