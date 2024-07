EVE Vanguard er for EVE-fansen som vil ha Online-dramaet uten romskipspillingen

HQ

EVE Online EVE Online har en massiv tilhengerskare av spillere som kommer sammen og deltar i enorme og galakseomspennende kamper mot rivaliserende fraksjoner. Tittelen er en gigant, men det er også et stort utvalg av mennesker der ute som er nysgjerrige, men som ikke er interessert i romskipspillet. Gå inn på CCP Games og EVE Vanguard, et FPS satt i New Eden og EVE-universet.

Denne tittelen er fortsatt tidlig i utviklingen, og jeg satte meg nylig ned med spillregissør Snorri Árnason og ledende produktsjef Scott Davis for å lære mer om Vanguard og hvordan CCP Games -teamet ønsker å utnytte det "EVE-nysgjerrige" samfunnet.

"Så vi ser det definitivt som en måte å få et publikum inn i EVE Online som ikke var klar over det eller ikke våget å gjøre det", sier Árnason. "Kanskje de har hørt om EVE Online, og dette er en enklere måte å komme inn i spillets eller universets ånd på. Selv synes jeg for eksempel at universet er veldig overbevisende, og alt ved det er overbevisende, men jeg er bare en FPS-spiller. Jeg kommer aldri til å spille League of Legends. Jeg kommer aldri til å spille City Builders. Jeg kommer aldri til å bruke tiden min på det. Så dette lar meg være en del av sagaen og dramaet, og bare være der. Men det er ikke spesifikt som om vi vil at du skal bli en EVE Online-spiller i det hele tatt. Det er mer som om vi vil at New Eden, det store universet, skal være fylt med mennesker, uansett hva de gjør."

Davis fortsatte: "Vi snakket mye om at det er et trykk som kalles EVE Curious som vi ønsker å lene oss inn i, ikke sant, som er alle disse spillerne som de liker ideen om New Eden, en veldig spillerdrevet fortelling som er skapt av det. Hvem kan ikke se en rapport om en krig som nettopp har pågått i EVE Online og hvor mye utstyr og infrastruktur til en verdi av hundretusener av dollar som har blitt sprengt i luften på grunn av det, ikke sant? Og det var bare fordi to stridende fraksjoner ville, de likte ikke hverandre eller de ville ha hverandres territorium, og du kan ikke bli begeistret av det. Men noen mennesker vil bare ikke leke romskipleken.

"De liker ikke gameplayet, og de ønsker ikke å lene seg inn i det, men de liker virkelig universet, og de ønsker å være en del av de fortellingene som blir fortalt. Og jeg tror Vanguard virkelig har et sted å koble seg til de nysgjerrige EVE-spillerne som ønsker å bli med i universet og bli involvert i disse historiene, men som ønsker å gjøre det uten å stå bak roret på et romskip."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å lære mer om hvordan CCP Games har til hensikt å fortsette å endre EVE Vanguard i forkant av en eventuell lansering av Early Access på PC i fremtiden.