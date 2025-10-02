Evenepoel erobrer nok et europamesterskap i Drome-Ardèche

HQ

Remco Evenepoel har lagt nok en gullmedalje til et strålende år. Knapt en uke etter triumfen i VM på tempo i Kigali, Rwanda (hans tredje seier på rad), har belgieren tatt en ny seier i UEC Road European Championship på tempo, som fant sted i et 24 km langt løp i Drome-Ardèche, Frankrike.

Evenepoel hadde allerede oppnådd en "trippelkrone" i temposykling: VM på tempo (tre ganger i 2023, 2024 og 2025), OL-tempoen i Paris i fjor, og nå et nytt EM på tempo etter en av sine første store seire i 2019.

Den 25 år gamle belgieren fra Soudal Quick-Step krysset målstreken på 28:26 sekunder, 43 sekunder foran Filippo Ganna og 1:08 foran danske Niklas Larsen.

"Jeg er superglad for å ta en ny tittel... vinden var ganske sterk, alltid på hodet eller litt på siden, så det var veldig vanskelig noen ganger å kontrollere sykkelen og å ta svingen riktig, men jeg tror vi klarte alt bra, sa han (via Cycling Weekly).